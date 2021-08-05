Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен»

МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в образовательную онлайн-платформу «Академия перемен». Объем инвестиций МТС составит 73 миллиона рублей.

Раунд возглавил международный венчурный фонд TMT investments. Общая сумма средств, привлеченных в рамках синдицированного раунда, составила 242,35 миллиона рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие продуктовой линейки и начало международной экспансии на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

«Академия перемен» — образовательный сервис, предоставляющий вебинары и онлайн-курсы по питанию, стилю, макияжу, психологии и другим lifestyle-темам. Сейчас пользователям доступно 50 онлайн-курсов, аудитория платформы насчитывает более 500 тысяч человек.

«EdTech рынок в России растёт на 20%-25% в год, lifestyle-направление показывает еще более впечатляющие темпы. «Академия перемен» — технологичный стартап на стыке образования и развлечений с уже сформированной платёжеспособной аудиторией по всей России, использующий технологии для персонализации продаж и формирования индивидуального образовательного пути пользователей. МТС инвестирует в проект, обладающий всем необходимым для роста доли на рынке, а также представляющий ценность для клиентов экосистемы», — сказал руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.

«Мы рады, что к нам присоединились сильные российские и международные фонды. Я уверен, что вместе мы построим крупнейшую компанию в сфере lifestyle образования не только в России, но и во всем мире», — прокомментировал основатель и СЕО «Академия перемен» Виталий Крылов.