Венчурный фонд «Ростеха» для инвестиций в ИТ тихо ужался до фонда медицинских технологий

Организация «Ростеха», созданная для венчурных инвестиций в ИТ и электронику, трансформировалась из «РТ — венчурные инвестиции» в «РТ — медицинские технологии». Последнее название красноречиво говорит о новом фокусе фонда, однако в госкорпорации произошедшие перемены не комментируют.

ИТ-фонд сменил название

Как выяснил CNews, созданный «Ростехом» в начале 2018 г. венчурный фонд госкорпорации, АО «РТ — венчурные инвестиции», трансформировался в АО «РТ-медтех» («РТ — медицинские технологии»). Запись об этом в ЕГРЮЛ была внесена 12 апреля 2023 г.

Представители «Ростеха» не смогли прокомментировать CNews трансформацию фонда в течение девяти дней.

Этим переменам предшествовало назначение нового гендиректора организации. Как ранее сообщал CNews, главой фонда 14 февраля 2023 г. официально стал Сергей Дмитроченко.

Сотрудник с таким именем как минимум до 17 февраля 2023 г. выступал заместителем гендиректора холдинга «Швабе» (входит в «Ростех») по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции. Холдинг объединяет основные научные, производственные и сервисно-сбытовые предприятия оптико-электронной отрасли России.



Представители «Ростеха» и «Швабе» в марте 2023 г. назначение Дмитроченко в фонд CNews также не прокомментировали.

Фото: «Ростех» Венчурный ИТ-фонд Ростеха переключился на медицину

Дмитроченко сменил на посту человека с удивительной судьбой Игоря Косова. Он известен тем, что в недолгий период своей карьеры на госслужбе с января 2010 г. по март 2011 г. выступал в роли гендиректора ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) — организации, курирующей развитие соответствующих экономических образований на территории нашей страны.

Как писал CNews в июле 2018 г., чрезмерно короткое пребывание Косова на этом посту журнал «Компания» объяснял состоявшейся накануне его увольнения проверкой, осуществленной в отношении организации контрольным управлением Администрации Президента. Ее результаты, впрочем, публичным достоянием не стали.

Уже после ухода Косова деятельность структуры была проверена Генпрокуратурой, поделившейся частью своих выводов в виде отдельного пресс-релиза в августе 2011 г. «Установлено, что бывший генеральный директор ОАО “ОЭЗ” Игорь Косов незадолго до своего увольнения издал восемь незаконных приказов о выплате премий, в том числе квартальных, размер которых превышал установленный положением об оплате труда и премировании работников общества, — говорилось в сообщении. — На основании этих приказов Косов необоснованно получил более 3,3 млн. руб.». Окончательные выводы следственных органов по данному делу в публичное поле, опять же, не попали.

Отметим, что в контуре управления «Ростеха» с 18 июля 2013 г. существует АО «РТ-медицина». «Компания является центром медицинских компетенций корпорации по вопросам разработки, производства, сервисного обслуживания, продвижения медицинских изделий и медицинской техники организациями корпорации, — говорится на ее сайте. — Компания осуществляет привлечение внешних высокотехнологичных медицинских проектов в целях дальнейшей реализации в корпорации».



Из ИТ в медтехнологии

В августе 2019 г. госкорпорация в разговоре с редакцией отмечала, что на тот момент в структуре «Ростеха» действовало два венчурных фонда: вышеупомянутый корпоративный фонд «РТ — венчурные инвестиции» (ныне «РТ-медтех»), который «сфокусирован на проектах из периметра “Ростеха”», и фонд «Индустрия 4.0», ориентированный на открытый рынок. Последний был создан в июле 2019 г., управление им осуществляет специальная структура, созданная «дочкой» «Ростеха» «РТ — развитие бизнеса».

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«На текущий момент капитал “РТ — венчурные инвестиции” составляет 500 млн руб., в перспективе может быть увеличен до 1 млрд руб., — пояснили собеседники CNews в августе 2019 г. — Фонд взаимодействует со всеми основными институтами развития, включая “Сколково”, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив; — прим. CNews), РВК (“Российская венчурная компания”; — прим. CNews), акселераторы крупнейших российских вузов. Отсмотрены порядка 100 заявок в самых разных сферах — это информационно-аналитические платформы, новые материалы, технологии и решения для различных отраслей, в том числе авиационной промышленности, вертолетостроителей, медицины и т. д. Примерно 5% из них являются привлекательными для инвестирования».

Создание «Ростехом» венчурного фонда стало реализацией одной из идей Президента России Владимира Путина о способах цифровизации российской экономики, которую он высказал на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2017 г.

«Я обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний — "Ростеха", "Роскосмоса", ОАК, ОСК, "Росатома", других отечественных высокотехнологичных компаний — активно использовать открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты», — сказал тогда глава государства.

В январе 2018 г. в «Ростехе» заверяли, что фонд будет заниматься инвестированием в перспективные высокотехнологичные направления, прежде всего в области ИТ и электроники. «Новые вопросы по пополнению инвестиционного капитала фонда будут решаться по мере вхождения “Ростеха” в проекты», — говорили в компании.

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С тех пор стало известно только об одном реальном вложении фонда. «На сегодняшний день закрыта первая сделка — фонд инвестирует в проект в области оптических технологий, — сообщила CNews пресс-служба “Ростеха” в августе 2019 г. — Параметры сделки носят конфиденциальный характер».

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо фонда непосредственно соучредителем каких-либо сторонних организаций не стало.

Упомянутое выше возможное увеличение капитала фонда с 500 млн руб. до 1 млрд руб. не состоялось.

Очевидно, что новое название фонда можно трактовать только так, что инвестициями в ИТ и электронику в широком смысле он больше заниматься не планирует, а намерен сосредоточиться исключительно на медицинских технологиях.