«Росэлектроника» при поддержке ФРП расширяет производство новейшей сельхозтехники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением «Вэб.рф») в два раза увеличит объемы производства новейшей сельскохозяйственной техники в рамках программы диверсификации. Общий бюджет проекта составляет 263,5 млн руб., из которых 210,8 млн руб. будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

В рамках проекта «Радиозавод» (входит в «Росэлектронику») будет производить пневматические прицепные сеялки для посева зерновых и бобовых сельскохозяйственных культур, а также посевные комплексы, позволяющие выполнять несколько операций за один проход. Благодаря модернизации мощности производства позволят производить до 471 единиц техники в год, а уровень локализации составит 85%.

Новые модели посевной техники будут отличаться повышенной износостойкостью и точностью дозирования. А наличие дополнительных опций позволит заказчику выбрать посевную технику в зависимости от технологии посева и агроклиматических условий. Оборудование будет востребовано как мелкими фермерскими хозяйствами, так и крупными агрохолдингами.

«Сегодня ежегодный объем продаж нашей сельхозтехники составляет 370 млн руб., что составляет около 15% рынка. Мы видим потенциал для развития и растущий спрос на высококачественное оборудование. Модернизация и расширение производства стала возможна благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности, тем самым позволив значительно расширить ассортимент и удовлетворить потребности предприятий агропромышленного комплекса в современной технике российского производства», — сказал генеральный директор «Радиозавода» Олег Ратников.

«Радиозавод» – занимается созданием автоматизированных комплексов и систем управления специального назначения. С 1998 г. «Радиозавод» развивает производство гражданской продукции, поставляя посевную технику в регионы России и СНГ.