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«Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал разработку мобильной системы посадки воздушных судов для развития региональных авиаперевозок. По заявлению представителей холдинга, оборудование не имеет аналогов в России и благодаря передовой архитектуре не потребует строительства капитальных сооружений для организации авиасообщения в отдаленных районах.

«Подорожник» – новый аэродромный мобильный комплекс посадки самолетов, предназначенный для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. В его состав входят глиссадный и курсовой радиомаяки. Оборудование будет производиться в модульном исполнении. Это облегчит транспортировку в труднодоступные районы и позволит оперативно разворачивать аппаратуру без использования специального подъемно-транспортного оборудования.

«Благодаря передовой архитектуре комплекс не потребует возводить капитальные аэродромные строения. Оборудование будет востребовано на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера, где существует сеть аэродромов, нуждающихся в дорогостоящей реконструкции. Созданная с учетом требований к безопасности и работоспособности, система сможет эксплуатироваться на всей территории России и поможет наладить воздушное сообщение даже на необслуживаемых в настоящее время аэродромных площадках», – сказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Новую систему разрабатывает челябинский радиозавод «Полет» концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику»). Заказчиком выступает Минпромторг России, который выделил на реализацию проекта 140 млн руб. в рамках программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Дмитрий Степанов

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