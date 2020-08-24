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Ростех представил систему на базе нейросетей для управления формированиями боевых роботов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех продемонстрировал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». Применение нового решения позволит повысить эффективность боевых систем более чем в 3 раза за счет минимизации участия человека в процессе управления.

Интеллектуальная система представляет собой программное обеспечение для управления средствами поражения в автоматизированном режиме. После обнаружения цели средствами разведки – спутником, дроном или радиолокационной станцией – данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения – перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским.

Применение автоматизированной системы сокращает время принятия решений в ходе управления робототехническими комплексами от момента обнаружения цели до огневого поражения. Достоверность и устойчивость системы обеспечивается применением математических моделей с элементами искусственного интеллекта.

«Новая автоматизированная система управления роботами может применяться при оснащении ВС РФ и других силовых ведомств в рамках создания единого информационного пространства. Разработка может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения. Также алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой», - рассказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

В составе госкорпорации Ростех разработку системы ведет структура «Росэлектроники» - «Радиозавод».

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