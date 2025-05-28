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Гоголь Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Разработчики оборудования для АЭС внедрили комплекс решений от «1С» 1
Гоголь Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - ВАСО - Инженерное Бюро ВАСО - Воронежское акционерное самолётостроительное общество - Воронежский авиазавод - Воронежский авиационный завод 7 1
|PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 1
|ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 1
|1С:ERP Управление предприятием 621 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 266 1
|1С:PLM Управление жизненным циклом 2 1
|Степанов Сергей 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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