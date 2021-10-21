Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду

МТС запустила в России сервис по аренде смартфонов iPhone 11, 12, 13 и iPhone Xr. Мобильники можно арендовать на месяц или на день, а тариф будет зависеть от срока аренды. Проект ориентирован в первую очередь на молодую аудиторию. По примеру МТС аналогичный сервис совсем скоро запустит и «Мегафон».

Смартфоны можно больше не покупать

Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске в России сервиса по аренде смартфонов. Партнером проекта выступил стартап – шеринговая платформа «Арентер». МТС наряду с «Билайном», Tele2 и «Мегафоном» входит в четверку крупнейших операторов мобильной связи в России.

Новый сервис находится на стадии пилотного запуска, в связи с чем воспользоваться им смогут только лишь жители и гости Москвы и Подмосковья. На запрос CNews о том, были ли планы по запуску аренды мобильников в других регионах, к примеру, в Санкт-Петербурге и Ленобласти, представители МТС на момент публикации материала ответить не смогли.

На этапе пилота МТС предлагает россиянам брать в аренду лишь четыре модели смартфонов, и все производства Apple. Это современные iPhone 11, 12 и 13, а также iPhone Xr, выпущенный в сентябре 2018 г. и в сентябре 2021 г. снятый Apple с продажи. На запрос CNews, почему были выбраны именно iPhone, а не, к примеру, флагманы Xiaomi или смартфоны Samsung со складными экранами, представители МТС не ответили.

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Решение о масштабировании сервиса в другие регионы и добавлении в список других устройств будет приниматься по результатам пилота.

Условия сервиса

Новый проект МТС работает по модели краткосрочной подписки. Это означает, что арендовать интересующий iPhone (из имеющихся) можно хоть на месяц.

Взять в аренду смартфон пользователь вправе на любой нужный ему период. «Модель та же, что и в шеринге самокатов: взял, начал пользоваться; если нравится, пользуюсь дальше, стало не нужно – вернул. Чем больше срок аренды, тем меньше тариф», – сообщил CNews гендиректор платформы «Арентер» Сергей Степанов.

Итоговая стоимость аренды смартфона зависит от двух факторов – от длительности пользования и от выбранной модели. Например, пользователь, арендовавший за iPhone 11 на 128 ГБ, будет платить за него от 4200 руб. в месяц. Самый современный iPhone 13 Pro Max тем же объемом памяти обойдется минимум в 8900 руб. в месяц.

Представители МТС заверили CNews, что месяц – это минимальный срок аренды, но на деле это не так. Редакция CNews обнаружила на сайте «Арентер», что арендовать тот же iPhone 13 Pro Max 128 ГБ можно хоть на один день. Это обойдется арендатору в 2410 руб.

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То же касается и других новинок. Информацию о том, возможен ли выкуп смартфона, представители «Арентер» и МТС не раскрыли.

Целевая аудитория

Новый проект МТС нацелен в первую очередь на молодое поколение. В компании объяснили это тем, что молодые люди, в отличие от более взрослых, совершенно не заинтересованы в кредитах и постоянных обязательствах. Так что, не имея возможности оплатить всю стоимость того же iPhone 13 Pro Max, они могут попользоваться им какое-то время, взяв его в аренду.

Новый сервис также пригодится тем, кто планирует перейти в другую экосистему, но не готов совершать «прыжок веры» и менять свой Android на дорогостоящий iPhone. Аренда позволит ему опробовать новый гаджет без необходимости тратить сразу всю сумму на его покупку. То же касается и перехода с iOS на Android.

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«Третья категория клиентов – «партаймеры»: те, кто исполняет свою работу в ограниченные интервалы – временные сотрудники, таксисты, курьеры», – сообщили CNews в МТС.

Дополнительные условия

Как рассказали CNews представители МТС, каждое устройство перед поступлением в сервис подписки проходит процесс очистки, обеззараживания и устранения дефектов. Помимо этого, его помещают в новую упаковку.

«Если в процессе эксплуатации наблюдаются неполадки, пользователю достаточно обратиться в компанию, и смартфон заменят без дополнительных условий и платежей. Предусмотрена возможность менять как на другое такое же устройство, так и на любую иную модель», – заявили в МТС.

По информации «Коммерсанта», клиент не будет нести ответственность за потертости и мелкие царапины, возникающие в процессе использования. О насколько сильных царапинах и потертостях идет речь, остается неизвестным.

Предложения конкурентов

Для МТС совместный проект с «Арентер» не является первым в своем роде. В феврале 2019 г. CNews сообщал, что у оператора была программа лизинга, в которой участвовали все актуальные на тот момент новинки смартфонов, включая продукцию Huawei/Honor, Apple и Samsung.

Запустить программу аренды смартфонов по примеру МТС хочет и «Мегафон». По информации «Коммерсанта», проект заработает в ближайшем будущем. «Он не будет ограничиваться последними моделями iPhone – покупатели смогут арендовать устройство любого бренда. Услуга будет доступна во всех регионах страны», – сообщил изданию гендиректор «Мегафон ритейла» Владимир Скурихин.

Tele2, еще один оператор из «Большой четверки», напротив, не заинтересован в создании подобного сервиса. Его представители заявили изданию, что не видят в этом целесообразности. В то же время Tele2 позволяет арендовать портативные зарядные устройства (пауэрбанки).

В ноябре 2019 г. сервис покупки iPhone по подписке запустил реселлер техники Apple – re:Store. Предложение, как сообщал CNews, распространялось на все iPhone 2019 модельного года. В условиях участия были подводные камни – в частности, требовалась передача скан-копии паспорта и сохранение покупаемого устройства в полностью идеальном состоянии на весь срок участия. К тому же участнику обязательно нужно было заплатить 11 тыс. руб. за участие в программе бесплатной замены дисплея в случае его поломки.