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Apple iPhone 2019

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.10.2021 Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
08.07.2020 Придуман новый хитрый способ обмана россиян при покупке смартфонов 1
18.06.2020 Samsung взялась продавать россиянам новые смартфоны за полцены 1
22.11.2019 В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена 1
25.09.2019 Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone 1
05.09.2019 Apple вернет к жизни самый дешевый iPhone. Каким он будет? 2
02.09.2019 Впервые рассекречены цены новых iPhone 11 2
30.08.2019 Apple назвала дату премьеры новых iPhone и MacBook. Что о них известно по утечкам 1
15.08.2019 Будущие iPhone полностью рассекречены за месяц до анонса 1
09.07.2019 Apple выпустит дешевый iPhone в 2020 г. Каким он будет 1
05.07.2019 Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории 1
02.04.2019 Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 1
29.01.2019 Apple превратит iPhone XI в «циклопа» 1
11.01.2019 Рассекречены три iPhone, которые выйдут в 2019 году 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Apple iPhone 2019 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13028 13
Samsung Electronics 10965 9
Xiaomi 2166 6
Huawei 4473 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15422 3
Intel Corporation 12747 3
Qualcomm Technologies 1963 2
BBK OPPO Electronics 471 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 168 1
МегаФон Ритейл 85 1
Google LLC 12566 1
TF International Securities Group 2 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 902 1
BBK OnePlus 288 1
Арентер 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3285 1
МегаФон 10520 1
Microsoft Corporation 25648 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 374 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 569 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
LoveFrom - дизайнерская студия 7 1
Резонанс НПП 401 1
Rosenblatt Securities 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5553 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3637 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
ЛДПР 115 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26427 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8415 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10536 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13136 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1316 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3110 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2512 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2028 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2330 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12970 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1473 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1260 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10169 4
Lightning 229 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4877 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29477 3
Наушники - Headphones 4417 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6791 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14648 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7858 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1250 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5320 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2727 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 807 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8639 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2309 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2851 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22627 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26029 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3921 2
Сетевое оборудование - Router 5G - Роутер 5G - Модем 5G - Modem 5G 84 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1146 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13354 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21241 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3861 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6246 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7547 15
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 10
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 10
Apple iPhone 11 285 8
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 7
Apple iOS 8509 5
Apple iPhone X - Серия смартфонов 260 5
Apple Face ID 252 5
Apple iPhone 2018 48 4
Apple iPad Pro 314 4
Google Android 15100 4
Samsung Galaxy Note 701 4
Samsung Galaxy 1025 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 564 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1058 3
Apple iPhone 8 187 3
Apple iPhone XI 10 3
Apple Touch ID 298 2
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 103 2
Nokia PureView - Смартфон 111 2
Apple AirPower 16 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 2
Samsung Forward 5 2
Samsung Upgrade 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5213 2
Apple MacBook Pro 552 2
Xiaomi Mi C - серия смартфонов 16 2
Apple iPad 3981 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 329 2
Huawei Mate - серия смартфонов 443 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 708 2
Honor - серия смартфонов 244 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 563 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 546 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 308 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple WatchOS 85 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 402 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 92 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Старовойтов Александр 13 1
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 1
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
Скурихин Владимир 17 1
Пителинский Василий 1 1
Samik Chatterjee - Чаттерджи Самик 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18858 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 3
Индия - Bharat 5815 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 894 1
США - Калифорния - Купертино 279 1
Казахстан - Республика 5972 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 1
Южная Корея - Республика 6994 1
Япония 13728 1
Беларусь - Белоруссия 6224 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8445 1
Италия - Итальянская Республика 4482 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2811 1
Индонезия - Республика 1046 1
США - Калифорния 4803 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 930 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26877 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 756 2
Паспорт - Паспортные данные 2809 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 657 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5673 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6082 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6937 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6416 1
Apple Park 6 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 258 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8126 1
Ergonomics - Эргономика 1735 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8676 1
Аренда 2643 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 856 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 112 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1495 1
Видеокамера - Видеосъёмка 715 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1374 1
ZDnet 663 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 2
MacRumors 147 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
DigiTimes - Издание 1330 1
PhoneArena 75 1
Global Times 16 1
SlashLeaks 10 1
РИА Новости 1026 1
День молодёжи - 27 июня 1059 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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