Samsung взялась продавать россиянам новые смартфоны за полцены

4408

В России заработала программа Samsung Forward, в рамках которой покупатель может обменять свой смартфон Samsung на новый через год использования с 50-процентной экономией. В рамках программы необходимо ежемесячно вносить определенную стоимость гаджета, а также сделать так, чтобы через год использования он выглядел как новый и не имел ни малейших дефектов корпуса и экрана.

Как работает программа

Компания Samsung запустила в России программу Samsung Upgrade, дающую пользователям возможность поменять свой смартфон на новый за половину его стоимости. Программа распространяется только на устройства Samsung Galaxy и позволяет менять их ежегодно.

Samsung Upgrade представляет собой обновленную версию другой аналогичной программы Samsung, получившей название Forward, партнером в которой была Forward Leasing. В России она была запущена в 2018 г., и, по данным Samsung, по итогам первого года ее работы возможностью апгрейда старого устройства на новое воспользовался каждый четвертый ее участник.

Для участия в программе Samsung Upgrade смартфон, который пользователь хочет через год обменять на новый, необходимо приобрести на официальном сайте Samsung, в ее фирменных магазинах или в сети «Технопарк». Оператором программы, как и в случае Samsung Forward, выступает компания Forward Leasing, и оплатить гаджет можно с банковской карты на сайте или мобильном приложении.

Топовые смартфоны Samsung можно получить за полцены только при выполнении ряда условий

В числе условий программы есть и возможность выкупа устройства путем внесения всех платежей по договору в личном кабинете. Сделать это можно в любой момент. Помимо этого, после шестого платежа можно будет вернуть смартфон или обменять его на новый, доплатив в зависимости от модели 3900 руб. или 4900 руб. при условии, что сдаваемый смартфон находится в состоянии «как новый». После двенадцатого платежа комиссия за возврат или обмен на новый не взимается. При возврате или обмене на новый остаток платежей за прежнее устройство вносить не нужно, именно так достигается экономия в 50% стоимости смартфона.

Смартфоны-участники

На момент публикации материала под программу Samsung Upgrade попадали далеко не все устройства компании. Список ограничивался в первую очередь флагманскими моделями, включая, Galaxy S10 Lite, S10 и S10+, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также бизнес-флагманы Galaxy Note10 и Note10+. Перечень дополняли модели среднего ценового сегмента Galaxy A51 и А71.

Список смартфонов-участников пока ограничен десятью моделями

50-процентная скидка действует при условии замены смартфона ровно через год после заключения договора. В этом случае, к примеру, флагманский Galaxy S20 обойдется пользователю не в 70 тыс. руб., а 33,6 тыс. руб., тогда как размер ежемесячного платежа составит 3550 руб.

Состояние «как новый»

Одно из условий обмена смартфона на новый по программе Samsung Forward – это его околоидеальное состояние даже через год использования, следующее из официального описания состояния «как новый». В условиях программы сказано, что такое состояние подразумевает полное отсутствие внешних недостатков экрана – при осмотре под любым углом на нем должно быть царапин, потертостей, повреждений и иных дефектов. Ровно то же самое касается и состояния корпуса.

Описание состояния «как новый»

Чтобы смартфон попал под определение «как новый», у него должны функционировать все кнопки. Под неисправностью кнопки Samsung понимает неработоспособность ее механизма (она не отвечает на нажатие), в том числе, если неработоспособность механизма вызвана ее залипанием (невозможно нажать кнопку до конца), ее отсутствием или любыми другими причинами.

Заключение договора и возможность выкупа

Отправить заявку на участие в программе Samsung Upgrade можно с официального сайта Samsung. После ее рассмотрения (по данным Samsung, это займет в пределах минуты) и одобрения участник сможет оформить доставку смартфона по указанному им адресу или же выбрать магазин для получения. В этом случае ему будет выдан штрих-код, который нужно будет предъявить в магазине вместе с паспортом. Процесс подписания договора полностью цифровой.

По информации Samsung, стоимость договора, подписываемого пользователем, сразу включает страхование приобретаемого им смартфона. Она дает возможность бесплатной однократной замены разбитого экрана или задней панели в течение одного года. Ремонт будет осуществлять авторизованный сервис-центр Samsung.

Смартфоны по подписке

В ноябре 2019 г. компания Forward Leasing, партнер Samsung по программе Upgrade, запустила схожую услугу, но совместно с реселлером техники Apple – re:Store. Как сообщал CNews, это услуга приобретения новых смартфонов iPhone 2019 модельного года в лизинг, с определенного размера переплатой.

В условиях участия есть определенные подводные камни – в частности, потребуются передача скан-копии паспорта и сохранение покупаемого устройства в полностью идеальном состоянии на весь срок участия, к тому же участнику придется заплатить 11 тыс. руб. за участие в программе бесплатной замены дисплея в случае его поломки.

Подобную услугу предлагал и оператор связи МТС. В феврале 2019 г. CNews писал, что в программе лизинга от оператора участвовали все актуальные на тот момент новинки смартфонов, включая модели таких производителей, как Huawei/Honor, Apple и Samsung. Условия были схожи с теми, что предлагает сейчас Forward Leasing – покупатель мог приобрести любой смартфон по подписке, выплачивая за него часть стоимости в течение 12 или 24 месяцев, в зависимости от выбранной программы. После окончания срока действия сервиса, пользователь мог сдать старый аппарат и получить новую, актуальную модель, продлив условия подписки.