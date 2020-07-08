Придуман новый хитрый способ обмана россиян при покупке смартфонов

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Мошенники стали использовать программы крупных вендоров по продаже своих смартфонов в лизинг для обмана россиян. Покупая гаджеты по этим программам на подставных лиц, они перепродают их, а через некоторое время устройства блокируются из-за отсутствия платежей по лизингу, о котором жертва обмана даже не подозревала.

Опасный лизинг

В России обнаружена новая мошенническая схема, по которой ничего не подозревающим россиянам продают смартфоны, находящиеся в лизинге, под видом полностью новых. Через некоторое время эти устройства блокируются, и обманутый покупатель остается и без денег, и без смартфона.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора по маркетингу компании Forward Leasing Василия Пителинского, в этой схеме мошенники используют программу Samsung Upgrade, о запуске которой в России CNews сообщал в июне 2020 г. Программа предоставляет потребителям возможность обменять свой смартфон марки Samsung на новый через год использования с 50-процентной экономией. В рамках программы необходимо ежемесячно вносить определенную стоимость гаджета.

Как работает схема

С юридической точки зрения приобретение гаджетов через программы, подобные Samsung Forward – это лизинг. «Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям», – добавил представитель Forward Leasing.

Новые смартфоны Samsung и других брендов безопаснее покупать в магазинах

По словам Пителинского, мошенники привлекают внимание потенциальных жертв, предлагая им смартфоны по сниженным ценам, используя для этого сайты бесплатных объявлений или рынки. Программа Samsung Forward не предусматривает первоначального взноса, за счет чего первое время после перепродажи смартфоны работают исправно.

Спустя определенное время новым владельцам гаджета, которые не в курсе о том, что их телефон был изначально приобретен в лизинг, начинают поступать сообщения о необходимости внесения ежемесячной платы. Если они отказываются платить, то смартфон блокируется.

Как отметил директор по маркетингу Forward Leasing, обойти такую блокировку можно лишь одним способом – путем замены всей системной платы смартфона.

Масштабы бедствия

Василий Пителинский уточнил, что мошенническая схема действует не только в России. По его словам, случаи перепродажи смартфона, приобретенного через программу Samsung Forward, были зафиксированы в Белоруссии и Казахстане.

На момент публикации материала крупномасштабной проблема, сложившаяся вокруг гаджетов Samsung, не была. По всей России произошло шесть таких случаев.

Как избежать обмана

Директор по маркетингу Forward Leasing дал ряд рекомендаций по снижению вероятности быть обманутым при покупке любого гаджета. В первую очередь он посоветовал с осторожностью приобретать устройства через доски объявлений или в сомнительных точках продажи. Помимо этого, он рекомендовал всегда обращать внимание на цену, которую запрашивают продавцы. Если она ниже рыночной, то это может быть поводом для беспокойства.

Эксперт также рекомендовал проверять смартфон на участие в программе лизинга через его IMEI – уникальный 15- или 17-значный номер, выполняющий роль международного идентификатора мобильного оборудования. Он присваивается устройствам с возможностью подключения к сотовым сетям, а также некоторым спутниковым телефона.

«Дополнительным сигналом для вас может служить отсутствие кассового чека у продавца. По программе лизинга он не выдается, так как смартфон перейдет в собственность только после выплаты всех платежей. В таком случае с большой вероятностью вы услышите какую-то историю про потерю чека», – добавил Пителинский.

Российские программы лизинга гаджетов

Samsung Upgrade – это обновленная и переименованная версия другой аналогичной программы, Samsung Forward. Вне зависимости от названия, партнером Samsung по этой программе выступает компания Forward Leasing.

В России Samsung Forward была запущена в 2018 г., и, по данным Samsung, по итогам первого года ее работы возможностью апгрейда старого устройства на новое воспользовался каждый четвертый ее участник. Samsung Upgrade заработала в России во второй половине июня 2020 г., она позволяет поменять свой смартфон на новый за половину его стоимости. Программа распространяется только на устройства Samsung Galaxy и дает возможность менять их ежегодно. Для участия в новой программе смартфон, который пользователь хочет через год обменять на новый, необходимо приобрести на официальном сайте Samsung, в ее фирменных магазинах или в сети «Технопарк».

В ноябре 2019 г. CNews писал о запуске компанией Forward Leasing схожей с Samsung Upgrade программы, но без участия Samsung. Она была создана совместно с реселлером техники Apple – re:Store – и позволяла покупать новые смартфоны iPhone 2019 модельного года в лизинг с определенного размера переплатой.

В феврале 2019 г. подобную услугу предлагал и оператор МТС, и снова не без участия Forward Leasing – покупатели могли приобрести мобильные гаджеты Honor, Huawei, Apple и Samsung.

Однако лизинг техники в России не ограничивается одними только смартфонами. В апреле 2019 г. компания Microsoft запустила в России программу Xbox Forward, в рамках которой покупатели могли пользоваться игровыми консолями Xbox One за ежемесячную плату. Оператором новой программы вновь была Forward Leasing. Договор заключался сроком на 25 месяцев, по истечении которых можно было вернуть приставку или доплатить оставшуюся до ее полной стоимости сумму и оставить ее себе.