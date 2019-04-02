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TF International Securities Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.04.2019 Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 1
12.07.2018 Apple выпустит новые iPad, MacBook и Mac mini, который не обновляла 4 года. Какими они будут? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

TF International Securities Group и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13057 3
Samsung Electronics 10997 1
Huawei 4495 1
Xiaomi 2184 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1090 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8128 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26516 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22404 2
Наушники - Headphones 4434 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10226 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1101 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10572 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 569 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1480 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3535 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8441 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6603 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8679 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2465 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 698 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3122 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 259 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21659 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2783 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13161 1
Аксессуары 4249 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14686 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 530 1
Умные платформы 1970 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3746 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1391 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7572 3
Apple AirPower 16 2
Apple AirPods - Наушники 172 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 261 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 1
Apple Face ID 254 1
Apple iPhone XI 10 1
Apple iPhone 2019 16 1
Apple iPhone 2018 50 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
Apple Mac mini - неттоп 205 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1066 1
Apple iMac - Серия моноблоков 467 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 568 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 204 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 54 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 143 1
Apple MacBook Pro 555 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 496 1
Apple iPad 3992 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3098 1
Huawei Mate - серия смартфонов 444 1
Samsung Galaxy 1025 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 1
Apple Siri - Голосовой помощник 435 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Россия - РФ - Российская федерация 164518 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18000 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
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