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TF International Securities Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|02.04.2019
|Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 1
|12.07.2018
|Apple выпустит новые iPad, MacBook и Mac mini, который не обновляла 4 года. Какими они будут? 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
TF International Securities Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13057 3
|Samsung Electronics 10997 1
|Huawei 4495 1
|Xiaomi 2184 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1090 1
|Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18000 1
|Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.