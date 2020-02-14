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«Росэлектроника» разработала решение для защиты персональных данных пациентов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал и приступил к реализации комплексного решения для обеспечения безопасности персональных данных в медицинских учреждениях, которое позволит избежать утечек информации о состоянии здоровья пациентов.

Предлагаемое решение, разработанное НИИ «Рубин» (входит в «Росэлектронику»), включает полный цикл работ по защите персональных данных – от проведения аудита существующей информационной инфраструктуры клиники до разработки архитектуры и поставки необходимых технических средств защиты и специального программного обеспечения.

В рамках реализации ФЗ №152 «О защите персональных данных» НИИ «Рубин» уже заключил контракт на проведение аудита информационной инфраструктуры Елизаветинской больницы – одного из крупнейших медучреждений Санкт-Петербурга. До конца текущего года предприятие планирует провести аудиты еще в 10 медицинских учреждениях Северо-западного федерального округа.

Предприятие обладает лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России, обязательными для проведения работ в данной области.

«Утечка информации о состоянии здоровья может иметь серьезные последствия как для пациента, так и для медучреждения. Обеспечивать сохранность такого рода сведений особенно непросто, поскольку медицинские работники постоянно соприкасаются с персональными данными в ходе своей профессиональной деятельности. Мы предлагаем комплексные интеграционные продукты на основе отечественного программного обеспечения и технических средств защиты, которые обеспечивают безопасность информации с учетом специфики деятельности организаций здравоохранения», - сказал генеральный директор НИИ «Рубин» Сергей Степанов.



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