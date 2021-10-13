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«Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains.

«Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управления. Поэтому мы находимся в постоянном поиске возможностей для улучшения наших производственных процессов и инструментов их автоматизации. В частности, протестировав Youtrack от компании Jetbrains, мы выявили ряд существенных преимуществ при работе с проектами высокой сложности. За счёт гибкости Youtrack позволяет глубже интегрировать свои возможности в наши процессы и приёмы проектной работы, а также бесшовно взаимодействует с другими продуктами Jetbrains, развёрнутыми в Reksoft. В результате работа над проектами становится более предсказуемой и безрисковой», – сказал Сергей Степанов, директор проектного департамента компании «Рексофт».

Например, командой «Рексофт» была реализована кастомизация продукта, позволяющая в режиме реального времени собирать матрицы трассировки от исходных бизнес-требований до выполнения сценариев тестирования и списания трудозатрат на атомарные задачи. В частности, это позволило автоматически формировать уведомления об изменениях ранее согласованных требований или архитектурных решений для ответственных участников проектной группы, назначенных на зависимые задачи (сценарии тестирования, разработку кода, документирование и пр.).

Кроме того, в отличие от конкурирующих продуктов Youtrack имеет поддерживаемую серверную версию, что важно для команды «Рексофт», а также для задач заказчиков компании, которые по корпоративным политикам не могут работать с ПО, функционирующим в публичных облачных средах.

Youtrack используется в трех коммерческих стримах «Рексофт», и идет миграция в еще нескольких проектах. В компании был сформирован и отлажен бизнес-процесс по миграции на трекер, позволяющий сделать переход максимально бесшовным.

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из «Рексофт» и рады обратной связи. Мы активно развиваем Youtrack, и адаптация к бизнес-процессам различных компаний – одно из ключевых направлений в наших планах развития. Пример «Рексофт» помогает нам понимать и учитывать специфику использования базы знаний, учета времени работы и подхода к отдельным задачам для профессиональной аутсорсинговой компании-разработчика ПО», – отметила Елена Пишкова, руководитель маркетинга Youtrack в Jetbrains.

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