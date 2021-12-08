Россияне создали платформу для управления жизненным циклом приложений, у которой «нет реальных конкурентов»

Отечественная ALM-платформа Skillflex

Как стало известно CNews, российская «Рексофт», специализирующаяся на разработке программного обеспечения на заказ, выводит на рынок свой первый продукт – интегрированную платформу для управления производством компьютерных программ Skillflex.

Решение относится к классу Application Lifecycle Management (ALM, управление жизненным циклом приложения). Системы такого рода охватывают все этапы жизненного цикла программного продукта: от планирования и разработки, до обслуживания.

В числе конкурентных преимуществ Skillflex в «Рексофт» отмечают глубокую проектную отчетность, автоматизированные средства прогнозирования сроков, контроля, и раннее выявление проектных рисков. Платформа проявляет гибкость в настройках под задачи конкретной компании и интересна с экономической точки зрения, пояснил директор проектного департамента «Рексофт» Сергей Степанов в разговоре с CNews.

Платформа апробирована на проектах «Рексофт». Средняя скорость вывода новой функциональности на рынок после внедрения Skillflex, по данным компании, показала рост до 30%. Применение Skillflex позволяет избежать типичных проблем при создании программных продуктов и сократить до 40% производственных затрат, предоставляя при этом высокий уровень прозрачности и управляемости процессами разработки, отмечают в «Рексофт».

«Рексофт» выводит на российский рынок ALM-решение Skillflex

Платформа позволяет своевременно предотвратить падение эффективности проектной работы по мере увеличения масштаба проекта и роста численности проектной группы, уточняет Степанов. Из типичных проблем, появляющихся в момент роста, он отмечает: позднее выявление проектных рисков и развития кризисной ситуации; отсутствие возможности быстрой оценки влияния изменений; ошибки выбора критического пути на горизонте долгосрочного плана; проблемы взаимодействия между участниками проектной группы и представителями бизнес-заказчика; неконтролируемое увеличение накладных трудозатрат по мере роста проекта.

Согласно исследованиям BCG, Forbes и McKinsey, более 70% проектов по цифровой трансформации не достигает поставленных целей в той или иной степени. Основная причина такой статистики кроется в проблемах коммуникаций, а также в постепенной потере управляемости по мере роста команды.

Аналоги, доступность, модель обслуживания

По мнению Сергея Степанова, в России ярко выраженных лидеров, предлагающих комплексные решения, которые можно было бы назвать сопоставимыми по функциональности с Skillflex, в настоящий момент нет, а отечественный рынок ALM-решений находится в процессе становления. Среди зарубежных платформ наиболее известными являются продукты Atlassian, IBM и Polarion. Большинство из них достаточно «тяжеловесны» при внедрении и дороги, отмечает Степанов.

На вопрос CNews о ценовой политике «Рексофт» в отношении клиентов, выбравших Skillflex, в компании ответили, что все зависит от объема задач заказчика и работ по внедрению. Решение адресовано крупным и средним компаниям из любых секторов экономики, которые ведут собственную цифровую разработку по нескольким направлениям. Платформа подойдет для проектов с численностью участников проектной группы от 20 человек. Стоимость пользовательской лицензии начинается от 25 тыс. руб. в месяц при выборе подписочной модели, рассказали CNews в компании.

Платформа Skillflex может быть развернута в частном облаке или на инфраструктуре заказчика (on-premise). «Рексофт» работает над форматом предоставления доступа к ПО по модели SaaS (Software-as-a-Service, ПО как услуга).

Возможности Skillflex

Платформа Skillflex объединила лучшие практики «Рексофт» за последние 15 лет в области цифровых продуктов, рассказывают в компании.

Чем занимаются «офицеры» данных ИТ в банках

Skillflex позволяет организовать проектную работу в рамках единого информационного пространства, которая дает всем участникам процесса возможность видеть актуальную версию в любой момент времени. Она обеспечивает непрерывный автоматизированный мониторинг проектных метрик, помогающий перейти от решения проектных проблем к их предотвращению.

Как отмечает «Рексофт», в числе основных принципов платформы: организация сквозной прослеживаемости всех проектных артефактов, которая сокращает время на анализ причин проблем и оценку изменений и помогает избежать «забытых» требований; двухскоростная модель аналитики и проектирования, позволяющая быстро оценивать долгосрочные планы развития продукта и предоставлять исключительно точное планирование ближайших поставок; единая методология ведения проектной деятельности, выраженная в проектном уставе, сокращает время и повышает качество онбординга (знакомство с продуктом) новых участников проекта.

Международная экспансия

В ближайшие два года «Рексофт» планирует сосредоточиться на продвижении Skillflex на отечественном рынке. В дальнейшем возможен выход продукта на международный уровень.

По словам Степанова, проблемы проектной разработки одинаковы повсюду. Кроме того, у компании есть успешный опыт работы за границей – около 25% выручки компании приносят зарубежные заказчики.

Несколько фактов о «Рексофт» и группе «Т1»

Компания «Рексофт» (Reksoft) являются частью группы «Т1», которая образовалась в результате ребрендинга системного интегратора «Техносерв» и подконтрольна ВТБ.

За интеграционный бизнес в группе «Т1» отвечает «Т1 интеграция», консалтинговое направление представляет «Т1 консалтинг», облачные сервисы – «Т1 Cloud», разработку прикладного ПО – «Рексофт» и «Иннотех» (специализируется на ПО для цифровизации банковской отрасли).

В октябре 2021 г. CNews писал о том, что группа «Т1» в 2024 г. может выйти на биржу через процедуру первичного размещения акций (IPO).