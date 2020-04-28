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«Росэлектроника» локализует производство конструктивов «Евромеханика» с Polyrack Tech-Group

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех в сотрудничестве с Polyrack Tech-Group (Германия) локализует производство промышленных конструктивов стандарта «Евромеханика», которые широко применяются телекоммуникационными, промышленными и транспортными компаниями. Соответствующее соглашение с немецкими партнерами заключил НИИ «Рубин» (входит в «Росэлектронику»).

Стандарт «Евромеханика» унифицирует габариты плат и их монтажных отверстий, что позволят оперативно менять функциональные модули и использовать компоненты разных изготовителей в одном стандартном корпусе.

В рамках документа, на мощностях предприятия будет локализовано производство блоков для стандартизированных модулей (крейтов), а также различных корпусов для панелей, дисплеев и промышленных моноблоков.

«По нашим оценкам, отечественные компании закупают конструктивы стандарта «Евромеханика» на 60 млрд рублей в год. Локализация производства столь востребованного оборудования на территории России позволит сократить логистические издержки, а значит снизить стоимость конечного изделия и обеспечить более быстрые сроки поставки», - сказал генеральный директор предприятия Сергей Степанов.



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