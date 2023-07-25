МТС начал сдавать смартфоны Xiaomi, Apple и Samsung в аренду

МТС запустил сервис подписки на смартфоны Xiaomi, Apple, Samsung и ряда других популярных у россиян брендов. Он предполагает ежемесячную выплату части стоимости телефона и возможность вернуть его оператору через год. За это время будет выплачено лишь 70% суммы, и остаток можно будет не возвращать.

Смартфон по «абонентской плате»

Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске нового сервиса подписки на смартфоны Share It. Идея проекта заключается в том, чтобы пользоваться смартфоном «за 70% от его стоимости», рассказали CNews представители оператора.

Новый сервис позволяет не выплачивать всю стоимость смартфона разом, а вносить платежи в течение длительного времени – максимальный срок подписки, согласно информации на сайте Share It, составляет 18 месяцев или полтора года. Однако уже через 12 месяцев появится возможность выкупить смартфон, обменять его на новый или вернуть его в МТС и не выплачивать оставшуюся сумму.

По словам представителей МТС, на момент запуска сервиса опция подписки затрагивала «около 25 моделей» смартфонов популярных в России китайских брендов: Honor, Realme, Tecno и Xiaomi, а также ушедших из России компаний Apple и Samsung.

Фото: МТС МТС создал выгодный для покупателей сервис по покупке смартфонов

Однако к моменту выхода материала на сайте было представлено лишь 18 моделей и пять брендов; устройств Tecno в перечне не оказалось. На вопрос CNews о меньшем количестве гаджетов в сравнении с заявленным генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов сообщил, что оставшиеся семь моделей появятся «в течение дня». «В будущем мы планируем включить в сервис все модели, представленные в нашем интернет-магазине», – добавил он.

Экспансия в регионы

На момент своего запуска сервис Share It функционировал исключительно в Москве. Губанов рассказал CNews, что в качестве пилотного запуска была выбрана именно столица, потому что «в первую очередь новый сервис может быть интересен жителям крупных городов». Он отметил также, что до конца сентября 2023 г. Share It «будет масштабирован во всех столичных магазинах», и что до конца 2023 г. доступ к сервису будет открыт «во всех регионах России, в которых присутствует МТС».

Пользоваться услугами связи МТС при этом нет необходимости. Купить у МТС смартфон по подписке в рамках Share It могут абоненты любого оператора.

Выгода для оператора

По словам представителей МТС, покупка смартфона по подписке не отягощается кредитными обязательствами и не является рассрочкой в классическом ее понимании, то есть скрытых процентов при такой сделке не будет. На сайте Share It есть несколько примеров покупки смартфона: так, iPhone 14 Pro Max стоимостью 122 тыс. руб. можно будет купить по подписке приблизительно за 6780 руб. в месяц. Через год общая сумма выплат составит 81,3 тыс. руб., и останется доплатить еще 40,7 тыс. руб. – эту сумму можно будет отдать оператору сразу или разбить ее на шесть равных частей и продолжить платить по 6778 руб. Или же можно будет отказаться от использования смартфона, вернуть его оператору и не оплачивать 40,7 тыс. руб.

Также МТС не требует подключения к своей сети, а действующим своим абонентам предлагает лишь ряд необязательных тарифных опций. «В стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов, например, приобретения SIM-карты или обязательной страховки. В процессе оформления подписки клиент может по желанию добавить дополнительные опции на сайте со значительной выгодой. Например, покупатели могут подключить тариф "МТС больше" и платить за него только половину стоимости в течение всего периода подписки», – сообщил CNews Губанов.

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Таким образом, пока неясно, в чем именно заключается выгода сервиса Share It для самого оператора. Представители МТС на этот вопрос CNews не ответили.

Без штрафных санкций никуда

Новый сервис МТС предусматривает возможность после просрочки двух платежей подряд оплатить их в течение 30 дней, рассказал CNews Губанов. «В противном случае подписка остановится, и клиенту будет необходимо вернуть смартфон», – добавил он.

На вопрос редакции, что будет, если клиент попытается вернуть мобильник в ненадлежащем внешнем или техническом состоянии, Губанов ответил, что компенсационные платежи «не предусмотрены в случае незначительных повреждений смартфона». «Если устройство в плохом состоянии, клиент должен будет выплатить не более двух ежемесячных платежей», – подчеркнул генеральный директор розничной сети МТС.

Накопленный годами опыт

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Share It – не первый проект МТС по продаже смартфонов по подписке. В феврале 2019 г. CNews сообщал, что у оператора была программа лизинга, в которой участвовали все актуальные на тот момент новинки смартфонов, включая продукцию Huawei/Honor, Apple и Samsung. Это была коллаборация с сервисом «Арентер», и в октябре 2021 г. МТС вместе с ним запустил новый сервис по аренде смартфонов. На начальном этапе сервис предлагал арендовать лишь несколько моделей Apple iPhone и работал исключительно в Москве и Подмосковье.

Другие операторы тоже заинтересованы в подписочной модели распространения смартфонов в своих розничных сетях. Например, еще в конце 2021 г. примеру МТС последовал «Мегафон» – его сервис на момент запуска предлагал почти те же условия, что и новый Share It МТС. Речь про возможность выплатить 70% стоимости за год, после чего вернуть аппарат оператору и «подписаться» на новый мобильник.