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Минобороны РФ ЮВО Южный военный округ

Минобороны РФ - ЮВО - Южный военный округ

СОБЫТИЯ


10.07.2026 ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ 1
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 1
09.12.2021 «ЭларСкан» поможет ускорить процесс рассмотрения уголовных дел 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1118 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 41 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3620 2
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 13 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
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Оцифровка - Digitization 5150 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25343 1
ЭЛАР ЭларСкан 187 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9090 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1522 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3375 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57299 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6694 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3842 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21474 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1250 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 253 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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