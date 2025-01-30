Койтов Алексей
|30.01.2025
|В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи 1
Койтов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8951 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
|Колесникова Дарья 6 1
|Муртазин Эльдар 65 1
|Павлов Олег 19 1
|Анкилов Константин 107 1
|Известия ИД 633 1
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