В Москве массово закрываются торговые автоматы. Через полгода исчезнут почти все

Из-за возросшего с 2025 г. торгового сбора в Москве начался демонтаж торговых автоматов. За ближайшие полгода в столице могут исчезнуть почти все легальные вендинговые аппараты.



Демонтаж начался

В Москве начался демонтаж вендинговых автоматов. К концу апреля работу прекратит около тысячи объектов, пишут «Известия» со слов председателя правления Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Ивана Попова.

Большинство из них уже уведомили ФНС о том, что их следует снять с учета, по словам Попова. В течение полугода в столице могут перестать работать до 10 тыс. аппаратов, сказал он. При этом на учете в ФНС находятся, по его данным, чуть больше 10 тыс. столичных вендинговых аппаратов.

Увеличение торгового сбора

Торговые автоматы часто расположены в метро и на социальных объектах (школы, поликлиники). Они продают снеки, чай, кофе и прохладительные напитки. Представители метрополитена сообщили изданию, что вендинговые аппараты в метро востребованы — ежедневно пассажиры используют их более 40 тыс. раз.

Московский метрополитен Вендинговые автоматы пользуются популярностью в столичном метро, но из-за повышения торгового сбора все они могут скоро исчезнуть.

В 2025 г. ставку торгового сбора для них пересмотрели, как писал Forbes в феврале. Коэффициент-дефлятор был рассчитан с учетом инфляции, накопленной с 2015 г., из-за этого ставка для вендинга увеличилась на 97,6% и составила 10,24 тыс. руб. В 2024 г. она составляла 5,18 тыс. руб. в квартал.

Президент СОТА Леонид Нестеренко предсказывал тогда, что это вызовет на рынке коллапс — индустрия потеряет порядка одного млрд руб. инвестиций, а городской бюджет — более 300 млн руб. налоговых и иных отчислений от отрасли.

Попов полагает, что только работающие всерую вендинги, которые не платят торговый сбор, могут остаться на плаву и продолжать работу.

«Если налог действительно пересчитан сразу за 10 лет в один момент, то такой подход вызывает вопросы», — отметил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов и добавил, что «такому подходу нет разумных экономических или правовых обоснований». Но, по его мнению, если нормативные акты, определяющие порядок взимания этого сбора, и разрешительная документация на этот вид бизнеса предусматривали, что в последующем возможен пересмотр сразу за несколько лет, то это уже проблема предпринимателей, ведь это они не изучили своевременно нормативную базу.



Бизнес стал нерентабельным

«Это разрушает всю экономику нашего микробизнеса. Мы сравнили торговый сбор, который платит средний магазин у дома на один кв. м, получается чуть более 440 руб. Наш показатель в 23 раза больше, но власти нам не могут ответить на вопрос, почему с нас в этом году начали взимать такие суммы», — рассказали «Известиям» представители СОТА. Они в феврале 2025 г. обратились с этой проблемой в Минэкономразвития, Минпромторг и столичное правительство.

Средняя выручка вендингового аппарата составляет до 35 тыс. руб. в месяц, но есть объекты, которые приносят всего 6 тыс. руб., пояснил вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Леонид Нестеренко: «С новым торговым сбором их работа становится нерентабельной с учетом того, что норма прибыльности этого бизнеса составляет около 10%».

Однако глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что высокая рентабельность вендингового бизнеса сохранится там, где большая наценка на продукцию, например, в залах ожидания аэропортов и других зонах с ограниченным доступом. Вендинговые автоматы заняли определенную нишу на потребительском рынке, однако сокращение их количества вряд ли будет иметь серьезные негативные последствия, хотя и может доставить отдельные неудобства, полагает эксперт.