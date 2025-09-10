Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

NotebookCheck


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Xiaomi уволила главу любимой россиянами Redmi за разглашение секретной информации 1
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео 1
30.03.2022 Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов 1
28.02.2022 Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM 1
03.12.2021 Китай выпустил свой 5-нанометровый процессор через несколько часов после американского вопреки санкциям США 1
07.06.2021 Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты 1
22.04.2021 В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект 1
15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса 1
13.05.2011 Слух: Samsung выпустил дисплей для iPad 3 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

NotebookCheck и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12420 4
Apple Inc 12425 4
Qualcomm Technologies 1872 4
AMD - Advanced Micro Devices 4392 3
Samsung Electronics 10490 2
Xiaomi 1890 2
Blender 42 1
Nvidia Corp 3649 1
Dell EMC 5060 1
X Corp - Twitter 2898 1
Huawei 4112 1
Microsoft Corporation 25043 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Lenovo Group 2324 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
MediaTek - Ralink 547 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 1
Stripe 29 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 125 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21483 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12762 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12785 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7539 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2076 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4015 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9691 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26570 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2418 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25150 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 406 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10217 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3964 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2296 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 2
ARM - Advanced RISC Machine 451 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4313 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5029 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7994 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 670 2
Наушники - Headphones 4185 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 784 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 595 2
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 211 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 571 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21935 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1111 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 87 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 3
Google Android 14471 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7241 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 125 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 501 2
Intel x86 - архитектура процессора 1947 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 2
Microsoft Windows 11 663 2
Microsoft Windows 16126 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Intel Core i - Cерия процессоров 525 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2297 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 196 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 599 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 434 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 392 1
Dell Alienware 136 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 317 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 851 1
Apple iPad 3898 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 535 1
Apple iPhone 4 788 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 98 1
UnionTech - UOS - Unity Operating System 36 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 410 1
Huawei Qingyun 12 1
Microsoft Windows 10 1847 1
Linux OS 10621 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Apple iMac - Серия моноблоков 462 1
Apple iPhone 13 160 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 152908 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17806 4
Южная Корея - Республика 6791 2
Индия - Bharat 5607 1
США - Калифорния 4729 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Казахстан - Республика 5729 1
Германия - Федеративная Республика 12856 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Украина 7732 1
Европа 24508 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Америка Латинская 1861 1
Китай - Шанхай 799 1
Эстония - Эстонская Республика 755 1
Литва - Литовская Республика 658 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14632 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53862 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7183 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5185 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
TechSpot 149 1
VideoCardz 34 1
Tom’s Hardware 483 1
Reddit 341 1
ITHome 38 1
GizChina - Издание 80 1
GizmoChina 147 1
Huawei Central 16 1
SamMobile 53 1
Android Headline 9 1
Cinebench 28 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще