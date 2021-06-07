Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты

Dell использует в ноутбуках Alienware m15 R5 видеокарты GeForce 3070 с заранее заниженными характеристиками. Она искусственно отключила 10% ядер CUDA в них, что напрямую влияет на производительность. Когда ее уличили в этом, Dell сперва заявила, что пошла на этот шаг после неких «тестирований», а потом сказала, что это ошибка в прошивке vBIOS, и пообещала в будущем все исправить.

Искусственное ограничение

Владельцы игрового ноутбука Dell Alienware m15 R5 обнаружили, что установленная в нем видеокарта реализовывает не весь заложенный в нее потенциал. Как пишет профильный портал VideoCardz, в использующейся в данном лэптопе дискретной Nvidia GeForce RTX 3070 количество ядер CUDA не совпадает с номинальным.

Как оказалось, вместо стандартных 5120 ядер CUDA в модификации карты для Alienware m15 R5 использовалось лишь 4680 ядер, то есть лишь 90% общего количества. По данным VideoCardz, в то же время все другие параметры ускорителя, будь то объем или частота памяти, частота графического процессора и др., Dell оставила без изменений.

Dell могла умышленно снизить производительность видеокарты своего ноутбука

С подобной проблемой столкнулись многие пользователи, но есть вероятность, что она затрагивает все выпущенные экземпляры Alienware m15 R5. Узнать детальные характеристики видеокарты без специализированного ПО у пользователей не получится, так что владельцы Alienware m15 R5 могут даже не знать, что с их лэптопом что-то не так.

О проблеме написал, к примеру, участник Reddit с псевдонимом REAVER117. Он протестировал свой ноутбук в бенчмарке и заметил, что результаты недостаточно высоки для одной из самых топовых в 2021 г. видеокарт.

Пост REAVER117 на Reddit

REAVER117 запустил программу GPU-Z, раскрывающую все детали о видеоускорителе, и обнаружил недостаточное число ядер CUDA. Более того, в его случае не хватало также 36 ядер трассировки лучей и 144 тензорных ядер.

При всем этом Dell Alienware m15 R5 никак нельзя назвать дешевым. В США даже за минимальную его комплектацию покупателям придется заплатить $1300 (95,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 июня 2021 г.). Комплектация с картой 3070 и вовсе стоит от $1900 (139,2 тыс. руб.).

Характеристики видеокарты в Alienware m15 R5 (слева) и ее же спецификации в m15 R4

Примечателен тот факт, что в игровом ноутбуке Alienware m15 R4 проблем с нехваткой ядер CUDA замечено не было пока не было. В отличие от версии R5, собранном на чипе AMD, R4 работает на процессоре Intel.

Dell все исправит, но не сразу

Поначалу компания Dell никак не реагировала на возмущения пользователей по поводу занижения параметров встроенной в Alienware m15 R5 видеокарты. И не было известно, в чем причина – в самой видеокарте, программном обеспечении или же в других компонентах ноутбука.

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Как пишет VideoCardz, Dell действительно могла сознательно отключить в GeForce 3070 часть ядер CUDA. Компания впоследствии все же опубликовала ряд комментариев, которые, тем не менее, частично противоречат друг другу.

Сперва Dell заявила, что решение по отключению части ядер CUDA, повлекшему за собой снижение производительности видеоадаптера, было принято по результатам «тщательного тестирования». Что именно инженерам Dell не понравилось в работе Alienware m15 R5, остается загадкой. Компания сообщила, что в скором будущем может выпустить апдейт ПО для ноутбука, убирающее это ограничение.

Специалисты авторитетного портала Tom’s Hardware тоже связались с Dell, но им компания поведала совершенно другую информацию. Теперь она заявляет, что отключение ядер CUDA в видеокарте – это результат неправильной настройки vBIOS.

Разбор комментариев Dell

«Это ошибка, которую мы стараемся исправить как можно скорее. Мы рассчитываем решить эту проблему уже в середине июня. Тем временем мы не рекомендуем использовать vBios с другой платформы Alienware для решения этой проблемы. Приносим извинения за любые неудобства», – сообщили Tom’s Hardware представители Dell.

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Следует отметить, что в их комментарии не было ни одного упоминания о «тщательных тестах». Кроме того, он не указали, к середине июня какого именного года они подготовят исправление, что тоже немаловажно.

В чем еще провинилась Dell

На официальном сайте Dell на момент публикации материала в разделе с описанием ноутбука Alienware m15 R5 полностью отсутствовала информация о дополнительных характеристиках видеокарты. Dell ограничилась лишь указанием ее названия, модели и объема памяти.

Описание видеокарт на сайте Dell детальным назвать нельзя

При этом еще в конце января 2021 г. Nvidia порекомендовала всем производителям ноутбуков производителям раскрывать детальные характеристики видеочипов серии 3000, в особенности точное значение показателя TGP (Total Graphics Power) и тактовой частоты. Однако это именно рекомендации, которым производители ноутбуков следовать, по сути, не обязаны, чем и пользуется Dell.

Важно отметить, что на сайте самой Nvidia приведены очень подробные спецификации видеокарт 3000 серии. Однако это касается только их настольных модификаций – параметры версий для ноутбуков компания не приводит.

Между тем, мобильная 3070 заметно отличается от настольной. По информации портала NotebookCheck, 5120 ядер CUDA – это ее пиковое значение, тогда как десктопный адаптер содержит 5888 таких ядер.

Знаковый ноутбук

Для Dell выпуск ноутбука Alienware m15 R5 был знаковым событием. Она купила компанию Alienware 15 лет назад в 2006 г., и из этих 15 лет почти 14 в линейке не было ни одного ноутбука на базе процессоров AMD.

Именно новый m15 R5 стал первым лэптопом с чипом AMD за все эти годы. До этого, как и Apple, Alienware собирала свои ноутбуки исключительно на процессорах Intel. Последним лэптопом с AMD был mALX с процессором Turion 65 ML-44.

Премьера Alienware m15 R5 состоялась в первых числах апреля 2021 г. В основе ноутбука находится процессор Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 5900HX (зависит от модели), а графику обрабатывает дискретная карта GeForce RTX 3050, 3060 или 3070. Экран лэптопа при диагонали 15 дюймов имеет разрешение Full HD или Quad HD с частотой обновления от 165 до 360 Гц.

Отдав за такой ноутбук минимум $1700, покупатель получит, помимо перечисленного, аккумулятор емкостью 86 Втч, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также широкий набор портов. Включающий по два USB 3.2 и USB-C и по одному RJ45 и HDMI. Ноутбук весит 2,5 кг при размерах 356х273х23 мм.