Раскрыт глобальный обман производителей ноутбуков. Они скрывают характеристики видеокарт и запутывают покупателей

Производители ноутбуков перестали указывать точные параметры установленных в них видеокарт GeForce, несмотря на рекомендации Nvidia. Они ограничиваются только общим названием, хотя один и тот же чип в зависимости от модели ноутбука может иметь разную производительность.

Меньше технических деталей – слабее ноутбук

Крупные производители ноутбуков перестали указывать в характеристиках своих моделей точные параметры их дискретных видеокарт, что может ввести в заблуждение покупателей. Как пишет профильный портал Videocardz, они указывают лишь общее название чипа без дополнительных параметров, а именно эти сведения отображают реальные возможности графических подсистем.

Например, мобильный чип Nvidia GeForce RTX 3070 Max-P имеет колоссальную разницу в производительности в сравнении с RTX 3070 Max-Q – она, по данным Videocardz может достигать 31% в пользу первого. Однако вендоры указывают лишь индекс карты – 3070, 3080 и т. д., что повышает вероятность покупки лэптопа с меньшей суммарной производительностью в играх и программах, чем требуется.

Кто провинился

В конце января 2021 г. Nvidia сообщила, что ноутбуки с видеокартами GeForce RTX серии 3000 больше не будут поставляться с маркировками Max-Q или Max-P. Но поскольку эти названия указывают на производительность, Nvidia порекомендовала производителям раскрывать детальные характеристики видеочипов, в особенности точное значение показателя TGP (Total Graphics Power) и тактовой частоты. Однако это именно рекомендации, которым производители ноутбуков следовать, по сути, не обязаны.

Разница в производительности налицо: Max-P (сверху) и Max-Q

На момент публикации материала неполную информацию о своих ноутбуках предоставляли как минимум пять производителей мобильных компьютеров с мировым именем, продукция которых доступна и на российском компьютерном рынке. Это компании Asus, Gigabyte, MSI и Razer, а также китайская Lenovo – мировой лидер на рынке ноутбуков и компьютеров с долей 24,3% (статистика Canalys за III квартал 2020 г.).

На сайтах каждой из этих компаний в характеристиках ноутбуков с видеокартами с новой 3000 серией есть только индекс, что не позволяет покупателям понять, какая именно видеокарта в них используется. При этом, как выяснила редакция CNews, менее крупные производители, например, немецкая компания XMG, предоставляют своим потенциальным покупателям хотя бы часть необходимой им дополнительной информации.

Крупные вендоры поскупились на информацию о видеокартах

На примере модели Pro 17 2021 видно, что XMG указала уровень TGP и даже пометила, что в этом ноутбуке используются чипы Max-Q. В то же время частоту графического чипа она тоже не привела.

Откуда у Nvidia марки Max-P и Max-Q

История Max-Q началась в конце мая 2017 г., когда Nvidia на выставке Computex 2017 в Тайбэе (Тайвань) показала первое поколение набора технических решений Max-Q. Это ряд технологий, позволяющих втрое уменьшить толщину игровых ноутбуков при наличии в ней полноценной геймерской видеокарты без существенной потери в ее производительности.

Небольшой производитель XMG оказался честнее всемирно известных брендов

Max-Q подразумевает использование систем охлаждения особой конструкции, специализированные электрические и тепловые компоненты и оптимизированное программное обеспечение – драйвера. Например, система умная охлаждения для видеокарт Max-Q дополняется специальным режимом WhisperMode – он дает возможность удерживать частоту кадров в видеоиграх на определенном уровне, тем самым позволяя снизить уровень тепловыделения видеочипа и понизить громкость шума, издаваемого кулерами.

Другими словами, Max-Q позволяет ограничивать производительность игровых видеокарт, чтобы те не перегревались в тонких ноутбуках и потребляли минимум энергии, что критично при работе ноутбука от аккумулятора. У карточек Max-P подобные ограничения отсутствуют – они могут задействовать весь свой потенциал в играх или тяжелых редакторах.

В мобильных видеокартах GeForce 3000 Nvidia решила отказаться от маркировок Max-P и Max-Q. При этом сама концепция Max-Q продолжит свое существование – производители ноутбуков по-прежнему могут использовать в своей продукции связанные с ней технологии, в том числе Dynamic Boost и упомянутую WhisperMode.

В своем заявлении об отказе от маркировок Max-P и Max-Q Nvidia заявила: «Брендинг Max-Q никуда не денется. Мы настоятельно рекомендуем OEM-производителям указывать тактовые частоты и другие технологии, которые поддерживает ноутбук, включая Advanced Optimus, Dynamic Boost 2 и др.».