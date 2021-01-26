Спецпроекты

Раскрыт глобальный обман производителей ноутбуков. Они скрывают характеристики видеокарт и запутывают покупателей

Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

Производители ноутбуков перестали указывать точные параметры установленных в них видеокарт GeForce, несмотря на рекомендации Nvidia. Они ограничиваются только общим названием, хотя один и тот же чип в зависимости от модели ноутбука может иметь разную производительность.

Меньше технических деталей – слабее ноутбук

Крупные производители ноутбуков перестали указывать в характеристиках своих моделей точные параметры их дискретных видеокарт, что может ввести в заблуждение покупателей. Как пишет профильный портал Videocardz, они указывают лишь общее название чипа без дополнительных параметров, а именно эти сведения отображают реальные возможности графических подсистем.

Например, мобильный чип Nvidia GeForce RTX 3070 Max-P имеет колоссальную разницу в производительности в сравнении с RTX 3070 Max-Q – она, по данным Videocardz может достигать 31% в пользу первого. Однако вендоры указывают лишь индекс карты – 3070, 3080 и т. д., что повышает вероятность покупки лэптопа с меньшей суммарной производительностью в играх и программах, чем требуется.

Кто провинился

В конце января 2021 г. Nvidia сообщила, что ноутбуки с видеокартами GeForce RTX серии 3000 больше не будут поставляться с маркировками Max-Q или Max-P. Но поскольку эти названия указывают на производительность, Nvidia порекомендовала производителям раскрывать детальные характеристики видеочипов, в особенности точное значение показателя TGP (Total Graphics Power) и тактовой частоты. Однако это именно рекомендации, которым производители ноутбуков следовать, по сути, не обязаны.

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Разница в производительности налицо: Max-P (сверху) и Max-Q

На момент публикации материала неполную информацию о своих ноутбуках предоставляли как минимум пять производителей мобильных компьютеров с мировым именем, продукция которых доступна и на российском компьютерном рынке. Это компании Asus, Gigabyte, MSI и Razer, а также китайская Lenovo – мировой лидер на рынке ноутбуков и компьютеров с долей 24,3% (статистика Canalys за III квартал 2020 г.).

На сайтах каждой из этих компаний в характеристиках ноутбуков с видеокартами с новой 3000 серией есть только индекс, что не позволяет покупателям понять, какая именно видеокарта в них используется. При этом, как выяснила редакция CNews, менее крупные производители, например, немецкая компания XMG, предоставляют своим потенциальным покупателям хотя бы часть необходимой им дополнительной информации.

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Крупные вендоры поскупились на информацию о видеокартах

На примере модели Pro 17 2021 видно, что XMG указала уровень TGP и даже пометила, что в этом ноутбуке используются чипы Max-Q. В то же время частоту графического чипа она тоже не привела.

Откуда у Nvidia марки Max-P и Max-Q

История Max-Q началась в конце мая 2017 г., когда Nvidia на выставке Computex 2017 в Тайбэе (Тайвань) показала первое поколение набора технических решений Max-Q. Это ряд технологий, позволяющих втрое уменьшить толщину игровых ноутбуков при наличии в ней полноценной геймерской видеокарты без существенной потери в ее производительности.

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Небольшой производитель XMG оказался честнее всемирно известных брендов

Max-Q подразумевает использование систем охлаждения особой конструкции, специализированные электрические и тепловые компоненты и оптимизированное программное обеспечение – драйвера. Например, система умная охлаждения для видеокарт Max-Q дополняется специальным режимом WhisperMode – он дает возможность удерживать частоту кадров в видеоиграх на определенном уровне, тем самым позволяя снизить уровень тепловыделения видеочипа и понизить громкость шума, издаваемого кулерами.

Другими словами, Max-Q позволяет ограничивать производительность игровых видеокарт, чтобы те не перегревались в тонких ноутбуках и потребляли минимум энергии, что критично при работе ноутбука от аккумулятора. У карточек Max-P подобные ограничения отсутствуют – они могут задействовать весь свой потенциал в играх или тяжелых редакторах.

В мобильных видеокартах GeForce 3000 Nvidia решила отказаться от маркировок Max-P и Max-Q. При этом сама концепция Max-Q продолжит свое существование – производители ноутбуков по-прежнему могут использовать в своей продукции связанные с ней технологии, в том числе Dynamic Boost и упомянутую WhisperMode.

В своем заявлении об отказе от маркировок Max-P и Max-Q Nvidia заявила: «Брендинг Max-Q никуда не денется. Мы настоятельно рекомендуем OEM-производителям указывать тактовые частоты и другие технологии, которые поддерживает ноутбук, включая Advanced Optimus, Dynamic Boost 2 и др.».



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