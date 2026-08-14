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Nvidia Dynamic Boost

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.08.2026 CHUWI представляет GTBook X: игровой ноутбук за $999 с полноразмерной RTX 3050, Intel Core 7 230H и дисплеем 144 Гц 2
26.01.2021 Раскрыт глобальный обман производителей ноутбуков. Они скрывают характеристики видеокарт и запутывают покупателей 1
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Nvidia Dynamic Boost и организации, системы, технологии, персоны:

Razer Inc 88 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 2
Nvidia Corp 4008 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 2
Blender 52 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
Intel Corporation 12817 1
Lenovo Group 2449 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
Canalys 236 1
Acer Group - Acer Inc 2782 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4628 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22695 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18345 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 543 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8790 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2493 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 368 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 43 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5031 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16989 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4896 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1108 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 471 2
Nvidia Advanced Optimus 3 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 872 2
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 15 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Nvidia GPU Turing 41 1
Nvidia Optimus 198 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 49 1
Adobe Premiere 117 1
Autodesk Arnold 1 1
Nvidia G-Sync 175 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 363 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19164 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Китай - Тайвань 4248 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2681 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1576 1
VideoCardz 44 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
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