Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce

OEM-партнеры компании Nvidia выводят на рынок более 100 новых производительных моделей ноутбуков в тонких и легких корпусах на базе графических процессоров Nvidia GeForce, включая GeForce RTX 2080 SUPER и 2070 SUPER.

В новую волну вошли и модели на базе GPU RTX 2060, цена которых стартует от $999. В основе всех новых платформ лежит архитектура Nvidia Turing, которая включает специальные аппаратные RT-ядра для трассировки лучей и тензорные ядра для ускорения искусственного интеллекта в реальном времени, чтобы обеспечить высокую производительность и высокое качество изображения в самых популярных сегодня играх и приложениях для работы с контентом.

Многие модели выполнены в дизайне Max-Q от Nvidia, что гарантирует максимальную производительность и энергоэффективность работы мобильной платформы.

«Чуть более полутора лет назад, с внедрением трассировки лучей, Nvidia изменила мир графики, и игры стали выглядеть и ощущаться совершенно иначе, - сказал Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по геймингу в Nvidia. – Доступность RTX в ноутбуках всего за $999 – это отличная новость. А благодаря дизайну Max-Q у потребителей будет хороший выбор тонких и легких ноутбуков во всех ценовых категориях».

Представленная несколько лет назад технология Nvidia Max-Q полностью изменила представление об игровых ноутбуках, создав новый класс мощных, но при этом тонких и легких систем, каких раньше просто не существовало. Обновленная технология Max-Q удваивает энегргоэффективность и включает новые возможности, еще больше повышающие производительность и время работы от батареи.

Dynamic Boost — Гибкое, покадровое перераспределение нагрузки между GPU и CPU повышает общую игровую производительность. Dynamic Boost работает автоматически и адаптивно, не повышая общее энергопотребление системы.

Low Voltage GDDR6 — Nvidia вместе с партнерами удалось добиться увеличения эффективности подсистемы памяти: новая низковольтная память GDDR6 работает еще производительнее.

Advanced Optimus — Новая технология вывода изображения повышает время работы от батареи и обеспечивает плавный геймплей вкупе с технологией Nvidia G-SYNC. Advanced Optimus управляет назначением GPU для вывода изображения, динамически переключая нагрузку между GPU без необходимости в перезагрузке системы.

Next-Generation Regulator Efficiency — Регуляторы напряжения нового поколения помогают оптимизировать работу системы, снижая энергопотребление GPU при общем повышении производительности.

Deep Learning Super Sampling 2.0 — Улучшенная нейросеть глубокого обучения DLSS 2.0, которая работает на базе специальных тензорных ядер графических процессоров RTX, повышает кадровую частоту графики, создавая красивые и четкие изображения в играх. Она позволяет установить максимальные настройки трассировки лучей при повышенном разрешении и увеличенном до 20% времени работы от батареи.

Nvidia также представила 10 новых ноутбуков RTX Studio на базе графических процессоров RTX SUPER и новейших центральных CPU 10 поколения от Intel. Новинки от Acer, Gigabyte, MSI и Razer являются лучшим выбором для создателей контента, которым нужна максимальная работа в приложениях видео и 3D.

Уже 45 ведущих приложений для работы с графикой, таких, как Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, AutoDesk Arnold, Blender, получили поддержку RTX-ускорения с помощью RT-ядер в GPU RTX.

Помимо новых ноутбуков RTX STUDIO, для российских создателей контента стали впервые доступны настольные системы для работы и творчества от известного производителя HYPERPC.