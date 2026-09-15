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HyperPC Хайпер ПК ГИПЕРПК

HyperPC - Хайпер ПК - ГИПЕРПК

HYPERPC – отечественный производитель компьютеров премиум-класса для геймеров и творческих профессионалов. Компания на рынке с 2009 года, имеет 2 офиса – в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо сборки и продажи ПК, организация занимается продвижением киберспорта в России и является официальным техническим партнером известных российских киберспортивных соревнований. HYPERPC поддерживает открытие компьютерных клубов, предоставляя владельцам качественное железо и необходимую периферию.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2026 Исследование HyperPC: спрос на высокопроизводительное серверное оборудование в России вырос на 32% 1
10.08.2021 «Сеть компьютерных клиник» подписала соглашение о сотрудничестве с HyperPC 1
20.01.2021 Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке 2
05.08.2020 Россияне выпустили мощный ПК с фантастическим дизайном. Фото 4
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
26.03.2019 HyperX QuadCast блогерам в помощь 1
17.04.2018 Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы 1
25.08.2017 Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

HyperPC и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4060 5
Intel Corporation 12856 3
Samsung Electronics 11118 2
Acer Group - Acer Inc 2813 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 755 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 803 2
Tobii Technology 23 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
LG Electronics 3744 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Kingston Technology 219 1
ANSYS 97 1
AMD - Advanced Micro Devices 4687 1
Razer Inc 89 1
Seagate Technology 767 1
Blender 53 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 427 1
Ampere Computing 67 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
RusProfile - Руспрофайл 37 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22729 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4699 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18459 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16527 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3819 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10443 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4390 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2055 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 377 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23353 2
DDR - Double data rate 3103 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10644 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 920 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15513 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4463 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1657 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5021 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1110 2
Наушники - Headphones 4526 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 107 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 1
Моноблок - Monoblock PC 1149 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4900 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1168 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 444 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 340 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3085 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 557 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10792 1
Аксессуары 4311 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7940 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2487 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2332 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 666 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1517 1
Вентилятор - Fan 1081 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3257 1
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 88 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2392 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 478 3
Nvidia GeForce GTX 525 2
Nvidia G-Sync 184 2
Intel Core - Семейство процессоров 1254 2
Acer Predator 247 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 2
Kingston HyperX 52 2
LG OLED - серия телевизоров 102 1
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 15 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 33 1
Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact 23 1
Nvidia Dynamic Boost 3 1
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 8 1
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 11 1
Autodesk Arnold 1 1
ТЕСИС FlowVision 12 1
Acer Predator Galea - игровая гарнитура 5 1
Acer Predator DustDefender 8 1
Nvidia SLI 164 1
Smeg SMEG - холодильник 1 1
Intel H Chipset 20 1
Tom Clancy’s - Ghost Recon Wildlands 6 1
Samsung Evo Plus NVMe 10 1
Stellantis - Fiat Nuova 3 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 91 1
MSI - серия игровых ноутбуков 73 1
Google YouTube - Видеохостинг 3014 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7671 1
Microsoft Windows 10 1950 1
Discord 186 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 280 1
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 99 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 158 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4180 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 1
Acer CoolBoost 21 1
Acer AeroBlade 3D 31 1
Лукин Дмитрий 6 1
Васильев Михаил 17 1
Кузинский Андрей 1 1
Мурашкина Елена 1 1
Артамонов Кирилл 1 1
Макров Василий 2 1
Никонов Владимир 3 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 2
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Франция - Французская Республика 8193 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 3
Ergonomics - Эргономика 1762 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6125 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5548 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Золото - Gold 1257 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3212 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
Импортозамещение - параллельный импорт 635 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1530 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 386 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 366 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6841 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 309 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 1
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