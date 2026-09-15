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HyperPC Хайпер ПК ГИПЕРПК
HYPERPC – отечественный производитель компьютеров премиум-класса для геймеров и творческих профессионалов. Компания на рынке с 2009 года, имеет 2 офиса – в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо сборки и продажи ПК, организация занимается продвижением киберспорта в России и является официальным техническим партнером известных российских киберспортивных соревнований. HYPERPC поддерживает открытие компьютерных клубов, предоставляя владельцам качественное железо и необходимую периферию.
СОБЫТИЯ
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HyperPC и организации, системы, технологии, персоны:
|RusProfile - Руспрофайл 37 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
|Лукин Дмитрий 6 1
|Васильев Михаил 17 1
|Кузинский Андрей 1 1
|Мурашкина Елена 1 1
|Артамонов Кирилл 1 1
|Макров Василий 2 1
|Никонов Владимир 3 1
|Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 2
|Италия - Итальянская Республика 4516 1
|Франция - Французская Республика 8193 1
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