HyperPC - Хайпер ПК - ГИПЕРПК

HYPERPC – отечественный производитель компьютеров премиум-класса для геймеров и творческих профессионалов. Компания на рынке с 2009 года, имеет 2 офиса – в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо сборки и продажи ПК, организация занимается продвижением киберспорта в России и является официальным техническим партнером известных российских киберспортивных соревнований. HYPERPC поддерживает открытие компьютерных клубов, предоставляя владельцам качественное железо и необходимую периферию.