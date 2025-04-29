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Xiaomi Poco C Серия смартфонов



29.04.2025 В России вышел фантастически дешевый смартфон Xiaomi с экраном как у топового iPhone. Опрос 2
29.04.2025 Продажи нового смартфона Poco C71 начались в России 1
26.10.2024 На Ozon начались продажи нового Poco C75 1
16.09.2024 Смартфон Poco C61 поступил в продажу в «Ситилинке» 2
27.03.2024 Не качеством, так количеством. Samsung возрождает забытую линейку смартфонов в ради искусственного разнообразия 1
26.03.2024 Xiaomi запуталась в брендах. Создан смартфон Poco дешевле $100, который будет конкурировать с Redmi. Есть шанс выпуска в России 4
14.12.2023 Xiaomi привезла в Россию новый бюджетный смартфон. Он стоит дешевле, чем в Европе 1
20.11.2023 В России появился новый смартфон Xiaomi с солидной памятью. Он стоит дешевле 10 тыс. рублей 3
27.04.2023 Телефонозамещение провалено. Россияне не хотят покупать отечественные смартфоны – они медленные и устаревшие 1
07.04.2023 Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео 1
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео 1

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Xiaomi Poco C и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1805 9
Samsung Electronics 10359 2
MediaTek - Ralink 535 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 643 2
Ланит - diHouse - Дихаус 207 2
Qualcomm Technologies 1847 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13121 1
Amazon Inc - Amazon.com 3038 1
Yandex - Яндекс 7650 1
Apple Inc 12244 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
BBK OPPO Electronics 392 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 419 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
Digma 211 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
Google LLC 11925 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 1
Xiaomi Poco Global 12 1
МегаФон 9198 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 62 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1422 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2488 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 747 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 455 1
Ozon Fresh 26 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24620 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21119 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9508 9
Наушники - Headphones 4100 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6087 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1996 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2392 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4877 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9814 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8547 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25902 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 793 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2857 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12622 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1009 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3550 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3005 4
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 770 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8040 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2131 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28199 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4111 3
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 574 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2207 3
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 603 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2235 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1235 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2421 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4938 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2541 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2280 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24851 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1056 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 255 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7493 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14617 2
TÜV Rheinland Low Blue Light 9 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 112 10
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 374 7
Google Android 14212 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 401 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1131 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 486 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 459 5
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 163 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 4
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 267 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5018 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2792 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7161 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1577 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 269 2
Яндекс.Маркет 1006 2
Google Android Go 40 2
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 2
Huawei DC Dimming 30 2
Google Play - Google Store - Android Market 3340 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Samsung Galaxy 966 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 274 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 38 1
Samsung Pay 292 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 212 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 921 1
Samsung Galaxy F 11 1
Samsung Galaxy C - Серия смартфонов 3 1
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 19 1
Apple iPhone 13 149 1
Google Android 14 81 1
FreePik 1120 1
Apple iPhone 15 138 1
Google Android 15 28 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 501 1
Вильянов Сергей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 148114 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17389 4
Индия - Bharat 5527 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52503 2
Южная Корея - Республика 6719 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14274 1
Европа 21896 1
Азия - Азиатский регион 5604 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Франция - Французская Республика 7894 1
Китай - Тайвань 4034 1
Китай - Шанхай 789 1
Нигерия - Федеративная Республика 320 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44007 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17760 1
Казахстан - Республика 5623 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24666 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 774 2
Металлы - Золото - Gold 1154 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4996 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5646 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 232 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7221 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 602 1
GizmoChina 141 2
Ведомости 1068 1
GSM Arena 74 1
NotebookCheck 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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