Старт продаж смартфона Poco C85 в России

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Poco C85. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Poco C85 оснащен большим 6,9-дюймовым HD+ дисплеем. Адаптивная частота обновления экрана – 120 Гц, переключается между 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Дисплей имеет три сертификата TÜV Rheinland: на снижение синего света (программное решение), отсутствие мерцания и соответствие циркадным ритмам, а функция затемнения дополнительно снижает нагрузку на глаза при работе в условиях слабого освещения. Технология WetTouch 2.0 сохраняет чувствительность экрана даже при прикосновении мокрых пальцев.

Poco C85 оснащен аккумулятором на 6000 мАч. Даже после 1000 полных циклов зарядки он сохраняет более 80% от своей первоначальной емкости. Аккумулятор обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео, до 82 часов прослушивания музыки или до 20 часов чтения. Технология быстрой зарядки мощностью 33 Вт восполняет 50% заряда за 31 минуту. Poco C85 также поддерживает обратную зарядку мощностью 10 Вт, что позволяет использовать его для подзарядки других устройств.

Смартфон получил процессор MediaTek Helio G81-Ultra. RAM до 16 ГБ с возможностью расширения и поддержкe карты памяти объемом до 1 ТБ. Основная камера имеет разрешение 50 МП, фронтальная камера – 8 МП.

К другим практичным функциям относятся боковой датчик отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников и функция увеличения громкости до 200%. Poco C85 также обладает пыле- влагозащитой уровня IP64.

Poco С85 поступает в продажу на российском рынке, начиная с 18 сентября 2025 г. Устройства будут доступны в следующих каналах: Ozon Express, «Ситилинк», «Xiaomi Официальный Магазин» (на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»), Electronic Ecosystem (Yandex, Ozon). Приобретая РСТ-версию смартфона, пользователи могут воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение 12 месяцев.

Poco C85 будет доступен в трех цветах: черном, фиолетовом и зеленом; и в двух вариантах памяти: 6 ГБ + 128 ГБ – рекомендованная розничная цена от 10 990 руб.; 8 ГБ + 256 ГБ – рекомендованная розничная цена от 12 990 руб.