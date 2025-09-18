Разделы

Техника
|

Старт продаж смартфона Poco C85 в России

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Poco C85. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Poco C85 оснащен большим 6,9-дюймовым HD+ дисплеем. Адаптивная частота обновления экрана – 120 Гц, переключается между 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Дисплей имеет три сертификата TÜV Rheinland: на снижение синего света (программное решение), отсутствие мерцания и соответствие циркадным ритмам, а функция затемнения дополнительно снижает нагрузку на глаза при работе в условиях слабого освещения. Технология WetTouch 2.0 сохраняет чувствительность экрана даже при прикосновении мокрых пальцев.

Poco C85 оснащен аккумулятором на 6000 мАч. Даже после 1000 полных циклов зарядки он сохраняет более 80% от своей первоначальной емкости. Аккумулятор обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео, до 82 часов прослушивания музыки или до 20 часов чтения. Технология быстрой зарядки мощностью 33 Вт восполняет 50% заряда за 31 минуту. Poco C85 также поддерживает обратную зарядку мощностью 10 Вт, что позволяет использовать его для подзарядки других устройств.

poc1.jpg

diHouse

Смартфон получил процессор MediaTek Helio G81-Ultra. RAM до 16 ГБ с возможностью расширения и поддержкe карты памяти объемом до 1 ТБ. Основная камера имеет разрешение 50 МП, фронтальная камера – 8 МП.

К другим практичным функциям относятся боковой датчик отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников и функция увеличения громкости до 200%. Poco C85 также обладает пыле- влагозащитой уровня IP64.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Poco С85 поступает в продажу на российском рынке, начиная с 18 сентября 2025 г. Устройства будут доступны в следующих каналах: Ozon Express, «Ситилинк», «Xiaomi Официальный Магазин» (на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»), Electronic Ecosystem (Yandex, Ozon). Приобретая РСТ-версию смартфона, пользователи могут воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение 12 месяцев.

Poco C85 будет доступен в трех цветах: черном, фиолетовом и зеленом; и в двух вариантах памяти: 6 ГБ + 128 ГБ – рекомендованная розничная цена от 10 990 руб.; 8 ГБ + 256 ГБ – рекомендованная розничная цена от 12 990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Не прошло и года. Сбербанк готовит замену фитнес-трекерам и смарт-часам. Такого нет даже у Apple

CNews — 25 лет лидерства

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще