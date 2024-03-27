Не качеством, так количеством. Samsung возрождает забытую линейку смартфонов в ради искусственного разнообразия

Samsung вернет к жизни серию смартфонов Galaxy C, от которой отказалась семь лет назад. Причин для ее возвращения фактически нет – смартфоны С-серии и раньше почти не отличались от других мобильников компании, и теперь не будут, особенно с учетом наличия у Samsung множества других линеек смартфонов.

Возвращение, которое неизвестно зачем

Корейская компания Samsung, ушедшая из России с марте 2022 г. и спустя два года отключившая в стране платежную систему Samsung Pay, решила возродить серию смартфонов Galaxy C, пишет портал GizmoChina. Эта линейка утратила свою популярность еще в середине прошлого десятилетия, ничем не выделяясь на фоне других недорогих моделей Samsung.

Последний представитель С-серии увидел свет в 2017 г. и внешне был похож на все смартфоны Samsung того времени, в том числе и на легендарный Galaxy Note 7, разве что стилуса у него не было. Мобильник носил имя С7, и после его выхода Samsung свернула развитие линейки, которой на тот момент было около года – как сообщал CNews, она появилась в мае 2016 г. с анонсом модели С5. Новый аппарат, по предварительным данным, будет называться Galaxy C55, но ничего нового в мир смартфонов он, по всей видимости, не привнесет.

Своровать у самих себя

Информация о Galaxy C55 появилась в Google Play Console. Согласно этим сведениям, новый смартфон будет очень напоминать модели М55 и F55, которые еще не поступили в продажу – первая информация о них появилась в начале 2024 г.

Облик нового Galaxy C55

Как пишет GizmoChina, Galaxy C55, вероятно, будет предлагаться исключительно китайским потребителям, но подтверждения этому пока нет. Старые представители С-серии продавались на глобальном рынке.

В итоге, если Samsung действительно возродит серию Galaxy C, то общее количество ее актуальных и пополняющихся линеек смартфонов увеличится до пяти – это флагманская Galaxy S, вобравшая в себя еще и линейку Note, а также «середнячки» Galaxy A и их упрощенные модификации Galaxy M и Galaxy F.

При этом Galaxy C55, по всей видимости, сильных отличий от своих копий М55 и F55 иметь не будет. Следовательно, реальной необходимости в оживлении давно забытой серии нет, разве что для придания виртуального разнообразия текущему модельному ряду.

Скучная электроника

С точки зрения аппаратных спецификаций грядущий Galaxy C55 вполне сможет на равных тягаться с Android-смартфонами среднего уровня. В этом ему помогут в первую очередь 8 ГБ оперативной памяти и весьма перспективный, хотя и не игровой процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen1. Но этот же чип должен появиться также в М55 и F55, что вызывает дополнительные вопросы о целесообразности выпуска С55.

Samsung Samsung C7 семилетней давности

Премьера Snapdragon 7 Gen1 состоялась в конце весны 2022 г. Укомплектованный графикой Adreno 644 и восемью ядрами на частоте до 2,4 ГГц в трех кластерах, он выпускается по 4-нанометровому техпроцессу и выбивает почти 670 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 2760 баллов в GeekBench 6 в многоядерном режиме.

Тип экрана в С55 пока не раскрывается, хотя вероятность, что Samsung поставит в него IPS-матрицу вместо AMOLED, все же не высока. Известно лишь разрешение панели – Full HD+ или 2400х1080 точек при плотности пикселей 450 ppi.

Учиться у китайцев

В современном мире наибольших достижений в клонировании собственных же смартфонов добилась компания Xiaomi – лидер российского мобильного рынка с почти 30-процентной долей против 10-процентной у Samsung (статистика МТС за I квартал 2024 г.).

Samsung Samsung берет пример со своих основных конкурентов

Например, в начале 2024 г. Xiaomi провела в Индии глобальную презентацию бюджетного смартфона Redmi A3, который немного позже прибыл в Россию. Теперь же Xiaomi выпускает смартфон Poco C61, являющийся почти 100-процентной копией Redmi A3 – на днях он поступит в продажу в Индии, и вероятность увидеть его в обозримом будущем на витринах российских магазинов – ненулевая.