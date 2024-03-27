Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир». Опрос

Платежная система Samsung Pay окончательно уходит из России после восьми лет работы. Она официально отключает поддержку карт «Мир». На адаптацию к изменениям россиянам дали всего несколько дней.

Samsung Pay всё

Корейская компания Samsung ввела новые санкции против россиян. Ее платежная система Samsung Pay перестанет работать с российскими картами «Мир» всего через несколько дней.

Россияне больше не смогут подключать новые банковские карты «Мир» к этой платежной системе. Более того, использовать ранее подключенные тоже не получится, что следует из официального заявления компании.

Изменения вступят в силу менее чем через две недели – 3 апреля 2024 г. Другими словами, Samsung не стала давать россиянам время «на раскачку», то есть на принятие изменений и поиск альтернатив. Точно так же с ними поступили компании Microsoft и Autodesk – в конце марта 2024 г. они обе закрыли в стране доступ к своим облачным сервисам и ПО.

«Начиная с 3 апреля 2024 г. добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», – гласит заявление на официальном сайте Samsung.

Почему это важно

Samsung Pay работала в России с осени 2016 г., то есть на протяжении почти восьми лет. Это была одна из первых популярных в мире платежных систем, запустившихся на российском рынке – она заработала на пару недель раньше Apple Pay, которая тоже строит козни владельцам карт «Мир».

Компания Samsung сбежала из России в числе первых, и снова одновременно с Apple – в начале марта 2022 г. В настоящее время вся ее техника ввозится в страну по параллельному импорту.

Заявление на сайте Samsung

При этом система Samsung Pay продолжала работать в России, хотя и без поддержки карт Visa и MasterCard – обе платежные системы бойкотируют Россию с весны 2022 г. Альтернатив у Samsung Pay, доступных в России, почти нет – Apple Pay не работает, Google Pay тоже, а на «Мир Пэй», как и на новую «Яндекс Пэй» и другие российские сервисы перешли пока что не все пользователи. Реальной заменой всем платежным системам в стране стала оплата по QR-коду.

Также следует отметить, что 27 марта 2024 г. приложение платежной системы «Мир Пэй» пропало из Google Play – основного каталога приложений для ОС Android.

Теперь Mir Pay придется скачивать из сторонних каталогов

Что изменилось

На момент публикации материала Samsung не раскрывала подлинные причины того, почему она решила отключить Samsung Pay от карт «Мир» именно сейчас, спустя два года после своего ухода из России. Однако около месяца назад произошло важное событие, которое вполне могло повлиять на принятие этого решения.

Оператором карт «Мир» является «Национальная система платежных карт». В конце февраля 2024 г. НСПК попала в санкционный список США. Ее внес в него американский Минфин, заявив, что российские власти создали в стране финансовую инфраструктуру, «которая позволяет России уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой», сообщили «Ведомости».

Сразу после по миру прокатилась волна отказов многочисленных банков работать с картами «Мир». В числе стран, банки которых не хотят связываться с этими картами, оказалась Армения – одно из государств, куда переехали тысячи россиян после событий сентября 2022 г.

В НСПК поспешили заявить, что санкции США на работу «Мира» не повлияют. «Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», – утверждают представители оператора.

Не так уж и страшно

С одной стороны, Samsung – это крупнейший в мире производитель смартфонов, годами удерживающий Apple на втором месте, несмотря на безудержный рост популярности iPhone по всей планете. С другой, после всех тех санкций, что Samsung ввела против россиян, они больше не хотят пользоваться ее мобильниками.

В начале 2022 г. Samsung прочно держалась на первом месте на российском рынке смартфонов по объемам продаж в натуральном выражении. Годом позже, как сообщили CNews в МТС, она спустилась на второе место с долей рынка 13,4 %, уступив лидерство китайской Xiaomi, у которой на тот момент было 28% российского рынка. Китайский бренд Tecno активно догонял Samsung с долей в 11,1%.

В I квартале 2024 г. Samsung, по данным МТС, скатилась на четвертую строчку с результатом в 10,5%. Хуже нее выступила только Apple с 9,5%. Тройка лидеров отныне состоит исключительно из китайских вендоров – Xiaomi (29%), Tecno (17%) и Infinix (12,5%).

«Отключение Samsung Pay больше ударит по репутации производителя на российском рынке, чем по комфорту пользователей, – заявил CNews Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass. – За два года после отключения Apple Pay и Google Pay люди привыкли и вернулись к пластиковым картам или перешли на платежные стикеры.Кроме того, есть и российские сервисы оплаты, на которые пользователи переходили с Google Pay и перейдут с Samsung Pay».



