Аналитика МТС: продажи смартфонов в России станут рекордными с 2018 года

ПАО «МТС» проанализировала российский рынок смартфонов и составила прогноз по продаже устройств за I квартал 2024 г. По оценке аналитиков компании, результаты продаж с января по конец марта станут самыми высокими с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2023 г. российский рынок смартфонов начал демонстрировать стремительный рост. В 2024 г. эта тенденция продолжилась. Ожидается, что по итогам I квартала 2024 г. в стране будет продано 7,4 млн смартфонов на сумму в 186 млрд руб, что больше по сравнению с тем же периодом 2023 г. на 15% в штуках и на 34% в деньгах.

Аналитики МТС отмечают, что результаты продаж за январь-март 2024 г. будут самыми высокими с 2018 г. как по количеству проданных устройств, так и по размеру выручки. Кроме того, показатель продаж станет выше и значений I квартала 2022 г., когда россияне начали массово скупать смартфоны из-за приостановок продаж некоторых брендов и других факторов. К примеру, тогда в России было продано 6,6 млн смартфонов на 180 млрд руб.

По сравнению с 2023 г. доля китайский брендов в штуках увеличится на 4 п.п. до 80%, а в деньгах доля останется на том же уровне – 46%.

Топ-5 брендов в штуках по итогам I квартал 2023 г.: Xiaomi – 28%, Samsung – 13,4%, Tecno – 11,1%, Apple – 9,5%, Infinix – 6%.

Топ-5 брендов в штуках итогам I квартал 2024 г.: Xiaomi – 29%, Tecno – 17%, Infinix – 12,5%, Samsung – 10,5%, Apple – 9,5%.

Топ-5 брендов по выручке в I квартал 2023 г.: Apple – 37%, Samsung – 18%. Xiaomi – 17%, Tecno – 5,3%, Infinix – 2,6%.

Топ-5 брендов по выручке в I квартал 2024 г.: Apple – 37%, Xiaomi – 18%, Samsung – 17%, Tecno – 8%, Infinix – 6%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.