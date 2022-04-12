Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать
Apple заблокировала россиянам доступ к своей платежной системе Apple Pay в угоду американским санкциям. Как выяснилось, эту блокировку можно обойти за пару минут, притом используя фирменное ПО Apple. Многочисленные проверки показали, что способ действенный, и что работает он не только с iPhone, но и с часами Watch.
Козни Apple россиянам нипочем
Найден способ подключить к платежной системе Apple Pay карты российских банков. Россияне лишены такой возможности по причине массовых американских санкций. Отечественные эксперты выявили действенный способ обхода.
Лазейку в системе Apple нашли специалисты профильного российского ресурса iPhones.ru. Со слов авторов идеи, разработанный ими метод гарантированно срабатывает с картами российской платежной системы «Мир» подавляющего большинства российских банков, ранее привязанных к пользовательскому Apple ID. Работу с другими картами они не проверяли.
Редакция CNews напоминает, что в марте 2022 г. в России прекратили работу американские платежные системы Visa и MasterCard. Подключенные к ним карточки российских банков продолжают работать в стране, так как все транзакции по ним осуществляются через «Национальную систему платежных карт», оператора системы «Мир». Многие банки сделали такие карты бессрочными.
Все гениальное – просто
Для обхода блокировки, выставленной Apple, потребуется фирменное приложение этой же компании, по умолчанию встроенное в iOS. Речь идет о «Локаторе», позволяющем позволяющего находить свои устройства Apple на карте.
Для начала нужно запустить сервис и пройти авторизацию с указанием собственного Apple ID. Затем следует нажать на кнопку «Устройства» и в появившемся меню выбрать свой iPhone. После этого надо перевести мобильник в «Режим пропажи». Важный момент – номер телефона для связи указывать нельзя.
После этой процедуры iPhone перейдет в режим блокировки. Его нужно снять путем ввода пароля от Apple ID. Если в настройках профиля активирована двухфакторная авторизация, ее потребуется пройти.
После всех этих процедур смартфон вернется к работе и оповестит владельца, что все привязанные к профилю карты доступны к использованию.
Смартфоном все не ограничивается
Данный способ работает не только с iPhone. По информации портала DTF, аналогичную процедуру с можно провести и с часами Apple Watch.
После перевода умных часов Apple в режим пропажи и последующей разблокировкой привязанные к Apple ID банковские карты вновь будут доступны. Однако долгим счастье в данном случае не будет.
По информации портала VC, экспертам которого тоже удалось восстановить работоспособность Apple Pay, предложенный метод имеет лишь временный эффект. Через несколько часов на устройство Apple приходит уведомление о невозможности использования пластиковых карт «Мир».
Не исключено, что все вновь заработает после повторной процедуры с переводом гаджета в режим пропажи. Как скоро Apple закроет найденную лазейку, и станет ли она вообще это делать, остается неизвестным.
К чему такие сложности
В конце февраля 2022 г. на Россию обрушились самые масштабные по своему количеству и «качеству» международные санкции. Они стали реакцией других стран на российскую спецоперацию, и на протяжении всего марта, равно как и в апреле 2022 г., число этих санкций росло чуть ли не ежедневно.
Apple оказалась в числе первых иностранных компаний, сломя голову сбежавших из России. Еще в самом начале марта 2022 г. она моментально остановила продажи всех своих устройств, а после начала постепенно изгонять россиян из своих сервисов. Платежная система Apple Pay была одной из первых в списке. Поначалу Apple позволяла привязать к аккаунту Apple ID карточку «Мир», но после убрала и эту возможность.
С учетом того, что Apple не пускает в свою экосистему никого извне, другой платежной системы на ее гаджетах попросту нет. И в этой ситуации у пользователей есть не так уж и много вариантов. К примеру, можно положить в чехол iPhone банковскую карту и имитировать оплату по мобильнику. Также можно воспользоваться рассмотренным способом обхода блокировки.
Третий вариант – переход на Android, где пока еще функционирует отечественная платежная система Mir Pay, функционирующая с марта 2019 г.