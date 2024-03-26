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Xiaomi запуталась в брендах. Создан смартфон Poco дешевле $100, который будет конкурировать с Redmi. Есть шанс выпуска в России

Xiaomi выпустила смартфон Poco C61 из бюджетного сегмента – на старте продаж он стоит меньше $100. Смартфон получил весьма неплохое для таких денег оснащение, но это прямой конкурент Redmi – еще одной линейки мобильников Xiaomi. В этой серии есть почти идентичный смартфон, и он уже доступен в России, но и новинка Poco тоже имеет все шансы выйти на российском рынке.

Когда найти что-то дешевле будет сложно

Компания Xiaomi выпустила новый смартфон С61 под своим дочерним брендом Poco, который через несколько недель отметит свое шестилетие. Мобильник относится к ультрабюджетному сегменту и стоит дешевле $100 (9260 руб. по курсу ЦБ на 26 марта 2024 г.).

Первой страной, где Poco C61 появится в рознице, станет Индия – на местном рынке его продажи начнутся 28 марта 2024 г. Покупателям предложат три цвета – черный, темно-зеленый и синий.

В базовой комплектации С61 стоит 7000 рупий (около 7800 руб.) и предлагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть версия подороже – 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM за 8000 рупий или около 8930 руб.

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Фото: Xiaomi
Poco C61

У Poco C61 есть шанс появиться в российской рознице – смартфоны этой марки пользуются у россиян спросом и продаются на территории России легально. Более того, он может выйти в России даже с учетом того, что всего несколько дней назад в продажу поступил его двойник, и тоже от Xiaomi.

Но есть нюанс

Xiaomi есть два суббренда – Poco и Redmi. Под вторым ее дистрибьюторы в начале марта 2024 г. привезли в Россию смартфон Redmi A3, и внешне это точная копия Poco C61, вплоть до габаритов и вариантов окраса.

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Фото: Xiaomi
Redmi A3

Это может натолкнуть на мысль, что Poco C61 в России не выйдет, но вероятность такого исхода далеко не 100-процентная. На рынке Индии Redmi A3 тоже продается – он появился в этой стране всего на несколько недель раньше Poco C61.

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Redmi A3 в российской рознице

Различий между этими аппаратами почти нет, даже внутри, но все же одно значительное отличие имеется. Если Poco C61 предлагает минимум 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью не меньше 64 ГБ, то у Redmi A3 есть версия с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM – в Индии она стоит 7300 рупий (8150 руб.) на момент выхода материала, а России ее можно купить за 7000 руб.

Что умеет новинка Poco

В целом, новый Poco C61 – это в некотором роде «убийца» вторичного рынка смартфонов, поскольку, располагая невысокой стоимостью, он тем самым не дает возможность продавать подержанные Android-мобильники среднего и тем более начального уровня по желаемой владельцами цене – многие предпочтут купить именно новый аппарат.

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Фото: Tech in Kannada
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В оснащение Poco C61 входит в первую очередь IPS-экран с пиковой яркостью 500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3. При диагонали 6,71 дюйма он поддерживает разрешение HD+ или 1650х720 точек, имеет плотность пикселей 268 ppi, соотношение сторон 20:9 и адаптивную частоту обновления 90 Гц. Экран занимает 83,34% площади лицевой панели и имеет каплевидный вырез под базовую фронтальную камеру с разрешением 5 МП с функцией записи Full HD-роликов (1920х1080 точек) на 30 кадрах в секунду.

В смартфоне установлен процессор MediaTek Helio G36 – это 12-нанометровое 8-ядерное решение прямиком из февраля 2023 г., набирающее 159 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 850 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6. В CPU есть четыре ядра Cortex-A53 на 2,2 ГГц и столько же таких же А53-ядер, но с уменьшенной до 1,8 ГГц тактовой частой. Обработкой графики ведает видеоподсистема PowerVR GE8320 на 0,68 ГГц.

Обзор Poco C61

Poco C61 получил оперативную память стандарта LPDDR4X и флеш-накопитель еММС 5.1. Его основная камера состоит из бюджетного модуля на 8 МП (основной сенсор, широкоугольный объектив, диафрагма f/2.0) и дополнительного датчика 0,08 МП.

Прочие спецификации

В распоряжении Poco C61, с учетом его цены, есть литий-полимерная батарея емкостью 5000 мАч. Заряжается она по USB-C, но быстрой зарядки тут нет – максимум 10 Вт. Но зато блок питания входит в комплект поставки.

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Redmi A3 - прямой конкурент Poco C61 на рынке Индии и, вероятно, России
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В телефоне есть отдельный вход под проводные наушники, слот microSD под карты до 1 ТБ, два SIM-слота с поддержкой 4G-сетей, модуои Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth v5.4 и заодно ресиверы GPS и ГЛОНАСС. NFC в Poco C61 не поддерживается, но есть сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и ОС Android 14, установленная с завода.

Весит смартфон 199 граммов при размерах 168х76х8 мм.

Геннадий Ефремов

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