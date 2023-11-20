В России появился новый смартфон Xiaomi с солидной памятью. Он стоит дешевле 10 тыс. рублей

В России начались розничные продажи нового смартфона Xiaomi Poco C65. Это бюджетная модель, которая на российском рынке стоит дешевле 9 тыс. руб., обладая гигантским для такой цены объемом памяти. В Китае он стоит значительно дороже.

Когда выгоднее купить в России

Компания Xiaomi начала продажи своего нового смартфона Poco C65 начального уровня. Этот мобильник вышел в Китае в первых числах ноября 2023 г., и в России на момент выхода материала его можно было купить в официальных магазинах Xiaomi на торговых площадках Ozon и «Яндекс маркет» – в обычных розничных сетях, как и на российском сайте Xiaomi, он пока не появился. Доставка осуществляется напрямую из Гонконга.

Что очень важно, Poco C65 – это один из немногих смартфонов, которые в России стоят дешевле, чем в Китае. Так, в комплектации с 6 ГБ оперативной (LPDDR4x) и 128 ГБ постоянной памяти (eMMC 5.1) Poco C65 стоил на момент выхода материала около 13 тыс. руб. на AliExpress и около 8,9 тыс. руб. на Ozon. За 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM придется выложить 9700 руб. в России и около 15 тыс. руб. в Поднебесной.

Poco – это дочерний бренд Xiaomi, как и Redmi. Он основан в 2018 г.

Подозрительно дешевый смартфон

Xiaomi не уточняет, с чем именно связана столь низкая цена Poco C65 на российском рынке. Для сравнения, более слабый (4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM) Poco M5 в официальной российской рознице стоит 13 тыс. руб.

Не исключено, что дело в центральном процессоре – в С65 установлен старый MediaTek Helio G85. Этот CPU вышел в апреле 2020 г., выпускается по топологии 12 нм, имеет два ядра Cortex A75 на 2 ГГц и шесть А55 на 1,8 ГГц и в бенчмарке AnTuTu 10 выдает около 264 тыс. баллов. Результат тестирования в GeekBench 6 в многоядерном режиме – около 1320 баллов.

Helio G99 – это гораздо более современное решение – май 2022 г., 6 нанометров, два ядра Cortex A76 на 2,2 ГГЦ и шесть А55 на 2 ГГц и более 412 тыс. баллов в AnTuTu. Результат в многоядерном режиме в GeekBench – почти 2000 баллов.

Больше ничего сомнительного

Если не считать процессор почти четырехлетней давности, ничего другого сомнительного внутри Poco С65 нет. С учетом его цены, даже разрешение экрана 1600х720 точек (формат HD+) при диагонали 6,7 дюйма (как у iPhone 15 Pro Max) не вызывает вопросов, тем более что Xiaomi не поскупилась на 90-герцевую адаптивную частоту обновления. Пиковая яркость экрана составляет 600 нит, а сам он защищен усиленным стеклом Gorilla Glass.

У экрана есть U-образный вырез под сенсор фронтальной камеры – его разрешение составляет 8 МП, хотя в предшествующей модели, С55, было лишь 5 МП. Диафрагма в данном случае – f/2.0, к тому же есть возможность запись Full HD-роликов на 30 кадров в секунду.

Тыльный блок камер в С65 двойной. Основной сенсор с f/1.8 снимает в разрешении 50 МП, а помогает ему 2-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2.4. Запись Full HD-роликов тоже в наличии, с той же частотой, что и у фронтальной камеры.

Фото: Xiaomi Выбор цветов корпуса скудноват

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Производителем заявлено наличие в смартфоне быстрой 18-ваттной зарядки по USB-C, благодаря которой 5 минут на проводе обеспечат мобильнику 5 часов проигрывания музыки. Емкость батареи здесь составляет 5000 мАч, но полное время его зарядки Xiaomi не называет. Впрочем, из коробки максимально быструю скорость подзарядки С65 получить не получится – комплект питания, согласно французскому, малайзийскому и мексиканскому сайтам Xiaomi, включает лишь 10-ваттный блок питания, а 18-ваттный придется приобретать отдельно. О том же говорится в описании к смартфону на AliExpress, а в карточке товара на Ozon информации о мощности комплектного блока питания на момент выхода материала не было.

К дополнительным возможностям Poco C65 относятся два SIM-слота без поддержки 5G, лоток под карты microSD до 1 ТБ, NFC для бесконтактной оплаты, модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ac 2,4 и 5 ГГц, а также вход под проводные наушники. Смартфон работает на Android 13 с прошивкой MIUI 14 (на новомодную HyperOS Xiaomi его пока не перевела) и весит 192 грамма при толщине 8 мм. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения.