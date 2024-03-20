Смартфон Xiaomi Redmi A3 поступает в продажу в России

Компания diHouse объявляет о старте продаж Xiaomi Redmi A3 – новейшего представителя бюджетной серии смартфонов Redmi. Обладая большим дисплеем с высокой частотой обновления и двойной камерой с ИИ, Redmi A3 входит в сегмент смартфонов ценой менее 10 тыс. руб. на новый уровень функциональности. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Xiaomi Redmi A3 выполнен в стеклянном корпусе, и пользователю доступно три цвета на выбор: черный, синий и зеленый. Вариант с черным исполнении корпуса под ярким светом напоминает ночное небо со звездами, синий дает радужный отблеск, а зеленый отличается матовой текстурой, защищающей от появления отпечатков пальцев.

Все модели Xiaomi Redmi A3 обладают большой камерой круглой формы. Корпус Redmi A3 имеет толщину 8,3 мм.

Фото: diHouse Xiaomi Redmi A3

6,71-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления до 90 Гц защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3 и оснащается технологией защиты глаз за счет снижения мерцания и сокращения синего цвета.

Тыльная двойная камера с ИИ состоит из 8-мегапиксельной основной камеры и вспомогательной линзы. Инструментарий камеры также включает в себя функцию filmCamera, которая придаст снимкам винтажный стиль благодаря специальному набору программных фильтров. 5-мегапиксельная фронтальная камера усилена программными функциями сглаживания кожи и улучшения ее тона, а также подсветкой.

Cмартфон получил возможность разблокировки по лицу и по отпечатку пальца. Дактилоскопический сканер расположен на боку корпуса.

Xiaomi Redmi A3 оснащен портом USB Type-C для зарядки и передачи данных, а также 10-ваттным зарядным устройством, поставляющимся в комплекте. Аккумулятор емкостью 5000 мАч в Redmi A3 обеспечивает 29 часов разговора по телефону и до 17 часов просмотра видео.

Смартфон Xiaomi Redmi A3 оснащается процессором MediaTek Helio G36 и доступен в двух вариантах памяти: 3+64 ГБ и 4+128 ГБ. Благодаря программной функции оперативную память можно расширить до 8 ГБ, а поддержке карт microSD позволяет расширить хранилище до 1 ТБ.

В России Xiaomi Redmi A3 доступен для покупки с 20 марта 2024 г. Цена версии 3+64 ГБ составляет 6990 руб., конфигурация 4+128 ГБ предлагается по цене 8990 руб.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.