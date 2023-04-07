Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео

Xiaomi представила смартфон С51 под маркой Poco, в котором без паяльника можно увеличить объем RAM с 4 до 7 ГБ, как во многих топовых устройствах. Сам он стоит менее 8500 руб. и поставляется с батареей на 5000 мАч. Есть шанс увидеть его на российском рынке, где Poco как бренд присутствует с 2018 г.

В два раза больше памяти

Компания Xiaomi анонсировала сверхдоступный смартфон Poco C51 начального уровня, позволяющий почти вдвое увеличивать объем оперативной памяти путем нехитрых манипуляций в меню. По данным портала GSMArena, премьера устройства состоялась в Индии, где он поступит в продажу 10 апреля 2023 г. на Flikart – местом аналоге Amazon. Доступных цветов два – синий и черный, материал корпуса – пластик.

Смартфон относится к базовому ценовому сегменту и стоит 8500 рупий ($103 или около 8300 руб. по курсу ЦБ на 7 апреля 2023 г.) за версию с 64 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной. Другие комплектации пока недоступны, но присутствует возможность виртуального увеличения ОЗУ до 7 ГБ в обмен на часть емкости накопителя. Еще недавно такая опция была доступна только во флагманах.

Фото: Gizmochina Дизайн у смартфона совершенно без изысков

Poco – дочерний бренд Xiaomi, под которым она планировала продавать недорогие устройства флагманского уровня, коим был первый аппарат бренда F1 образца 2018 г. Позже в серию добавились мобильники среднего и начального уровня. С момента своего создания бренд Poco присутствует в России, что увеличивает шансы на появление С51 в отечественной рознице.

Большой экран без AMOLED

Poco C51 получился у Xiaomi сравнительно крупным за счет экрана с диагональю 6,52 дюйма и довольно широких рамок по всему периметру, особенно снизу. Это характерная черта всех «бюджетников» – лишь смартфоны топового сегмента удостаиваются дисплеев с едва различимыми рамками.

Экран в С51 – это IPS-матрица с разрешением HD+ или 1600х720 пикселей. Вырез под фронтальную камеру выполнен в форме капли, что тоже характерно, по большей части, для недорогих устройств. Сам селфи-модуль рассчитан на 5-мегапиксельные кадры и имеет апертуру f/2.2 – другие спецификации производитель не раскрывает.

Фото: Mobigyaan Камеры в смартфоне, по меркам 2023 года, лишь номинальные

Основная камера недалеко ушла от передней – 8 МП и апертура f/2.0. В качестве вспомогательного сенсора здесь используется 2-мегапиксельная макрокамера, а возможность съемки при плохом освещении обеспечивает двойная светодиодная вспышка.

Неправильный Android

Отличительной особенностью Poco C51 стал выбор производителем операционной системы. На смартфон установлена ОС Android 13 – с одной стороны, пока самая современная, с другой – с приставкой Go Edition.

Иными словами, Poco C51 поставляется с урезанной версией Android для смартфонов со слабой, устаревшей аппаратной составляющей. Но С51 по всем параметрам подходит под требования полноценной мобильной платформы Google, в том числе и по объему оперативной памяти – как сообщал CNews, Android необходимо хотя бы 3 ГБ, а здесь по умолчанию 4 ГБ и есть возможность расширения до 7 ГБ.

Pаспаковка и обзор Poco C51

Чем руководствовалась Xiaomi, компания не уточняет. В защиту Android Go она упомянула два года гарантированной поддержки со стороны Google в плане выпуска обновлений и патчей безопасности. Таким образом, С51 имеет все шансы получить Android 15 и даже Android 16, но, опять же, в модификации Go Edition. Как долго сама Xiaomi будет поддерживать смартфон и выпускать для него прошивки MIUI, компания не уточняет.

Производительность с запасом

«Сердцем» Poco C51 является процессор Helio G36 – 12-нанометровый чип, выпущенный тайваньской компанией MediaTek в феврале 2022 г. Это сравнительно свежий CPU, способный выдать более 113 тыс. баллов в AnTuTu 9 и около 930 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 5. Это заслуга видеоподсистемы IMG PowerVR GE8320 на частоте 680 МГц и двух кластеров ядер по четыре в каждом – Cortex A53 в обоих случаях, но с частотами 2,2 и 1,8 ГГц.

Фото: Techlusive Зеленый цвет корпуса на старте продаж доступен не будет

Память в смартфоне, несмотря на его дешевизну, установлена далеко не самая медленная. ОЗУ – это LPDDR4X, а флеш-модуль – eMMC 5.1. Вместе с этим есть возможность установки карты microSD на 1 ТБ.

Смартфон, который никуда не спешит

Дополнительное оснащение Poco C51 – это модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4). Есть ресиверы GPS и ГЛОНАСС, FM-тюнер и вход под проводные наушники, а NFC для бесконтактной оплаты не предусмотрен. Но зато имеются сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и поддержка сотовых сетей LTE на двух SIM-картах.

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При отсутствии в смартфоне энергоемкого «железа» Xiaomi оснастила его батареей на 5000 мАч для длительной работы без подзарядки. Но возможность быстро и удобно зарядить С51 она не предусмотрела – в качестве интерфейса питания и синхронизации с ПК используется microUSB 2.0, устаревший еще летом 2014 г., когда впервые был представлен пришедший ему на замену USB-C. MicroUSB 2.0 рассчитан максимум на 10-ваттную зарядку.