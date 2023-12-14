Xiaomi привезла в Россию новый бюджетный смартфон. Он стоит дешевле, чем в Европе

В России вышел смартфон Redmi 13C. В этот же день он появился в продаже в некоторых странах Европы, где стоит немного дороже. В России доступны пока не все комплектации – только две из трех.

Когда в названиях можно запутаться

Компания Xiaomi спустя меньше недели с момента мирового анонса смартфона Redmi 13R выпустила в Европе и России модель Redmi 13C. Устройства имеют минимальные отличия в названии, но сами по себе они разные.

Redmi 13C – это новый мобильник среднебюджетного уровня который стоит так же, как еще пару лет назад в России стоили смартфоны серии Redmi Note. Он пришел на смену модели Redmi 12С, на фоне которой заметно подорожал, не обретя при этом внушительных отличий от предшественника.

На официальном российском сайте Xiaomi информация о Redmi 13C на момент выхода материала отсутствовала, но редакция CNews нашла его в розничных сетях, в частности, в DNS. В России на старте продаж телефон доступен в двух из трех конфигураций: младшая с 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM стоит 13 тыс. руб., а топовая с 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM обойдется в 19 тыс. руб. Первым покупателям предлагается скидка 3000 руб. на старшую версию. Модель с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM в России пока не продается. Доступные цвета – черный, голубой, зеленый и темно-синий.

До России Redmi 13C добрался хоть и очень быстро, но все же не сразу. Мировая премьера смартфона состоялась в начале ноября 2023 г. в Нигерии, спустя месяц Xiaomi привезла его в Индию, а еще через неделю – в Россию и Европу. В Старом свете Redmi 13C стоит дороже, но не во всех комплектациях – младшая версия обойдется в 150 евро или в 14,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 декабря 2023 г. Старшая стоит 180 евро, то есть дешевле, чем в России – 17,6 тыс. руб.

Есть ли смысл переплачивать

Мобильник Redmi 12C стоит 8000 и 9500 руб. соответственно за версии с 3/64 и 4/128 ГБ памяти соответственно. В его распоряжении есть экран 6,71 дюйма с разрешением 1650х720 точек и яркостью 500 нит, процессор MediaTek Helio G85 с топологией 12 нм, медленная 10-ваттная зарядка для батареи 5000 мАч, камеры на 50 и 5 МП сзади и спереди и модули памяти LPDDR4X (оперативная) и eMMC 5.1 (встроенная).

В Redmi 13C, который стоит от 13 тыс. руб., установлен все тот же процессор, и ему совсем скоро исполнится четыре года. Helio G85 вышел в конце апреля 2020 г. и способен выдавать около 264 тыс. баллов в AnTuTu, обладая парой ядер Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шестью A55 на 1,8. Результат в многоядерном режиме в GeekBench 6 – в пределах 1330 баллов.

Экран тоже почти не поменялся – 6,74 дюйма при том же разрешении, но частота обновления выросла с 60 до 90 Гц, а яркость – с 500 до 600 нит. Модули памяти прежние, как и емкость аккумулятора.

Что же поменялось

Главное отличие Redmi 13C от 12C – это увеличившиеся объемы памяти. Также Xiaomi оснастила смартфон ускоренной зарядкой на 18 Вт по USB-C и дополнительной 2-мегапиксельной макро-камерой (диафрагма f/2,4), которая размещена на тыльной стороне корпуса рядом с прежним 50-мегапиксельным датчиком (f/1,8).

Redmi 12C немного уступает 13С, но и стоит заметно дешевле

Фронтальная камера в 13C получила более высокое разрешение – 8 МП вместо 5 МП. Помимо этого, Redmi 12C из коробки поставлялся с Android 12 и оболочкой MIUI 13, тогда как у Redmi 13C по умолчанию есть Android 13 и MIUI 14.

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Список характеристик смартфона дополняют поддержка сотовых сетей четвертого поколения (5G нет), большой по современным меркам вырез под фронтальную камеру, два SIM-слота, поддержка карт microSD до 1 ТБ, ресиверы ГЛОНАСС и GPS, а также модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.1 и NFC и разъем 3,5 мм под проводные наушники. Корпус телефона выполнен из пластика.

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Отметим также, что можно купить телефон с точно такими же дизайном и характеристиками, но без надписи Redmi, и при этом остаться в экосистеме Xiaomi. Redmi 13C – это переименованный Poco C65, вышедший в ноябре 2023 г. и в России пока недоступный. Смартфоны абсолютно идентичны и различаются лишь названиями. Poco – еще один дочерний бренд Xiaomi, существующий с 2018 г.