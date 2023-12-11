Xiaomi выпустила ультрабюджетный смартфон с неплохим «железом». Дешевле только даром

Xiaomi показала в Китае новый смартфон Redmi 12R, который вышел спустя всего два дня с момента анонса модели Redmi 13R. Устройства разные, относятся к разным поколениям, но Redmi 12R имеет более современный внешний вид и более производительный центральный процессор, хотя стоит примерно столько же – в пределах 13 тыс. руб.

В разы дешевле iPhone

Компания Xiaomi выпустила новый смартфон начального уровня Redmi 12R, который не стоит путать с моделью Redmi 13R, вышедшей несколькими днями ранее. Аппараты очень похожи как внешне, так и по цене, но имеют разную электронику, к тому же Redmi 13R, относящийся к более современному поколению, имеет более устаревший экран и слабый процессор.

Redmi 12R – это супербюджетный телефон, который стоит примерно в шесть раз дешевле самого доступного Apple iPhone 15. Цена новинки Xiaomi в КНР заявлена на уровне 999 юаней или 12,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 декабря 2023 г. за комплектацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (другие модификации не предусмотрены). Столько же стоит и Redmi 13R. iPhone 15 с накопителем такой же емкости оценен в США $799 (72,7 тыс. руб.).

Xiaomi Redmi 12R

Продажи Redmi 12R в Китае уже начались – доступны зеленый и темно-серый оттенки пластикового корпуса толщиной 8,2 мм. Есть вероятность появления аппарата в России – на официальном российском сайте Xiaomi присутствует сильно удешевленная модель Redmi 12C за 9500 руб. с таким же объемом памяти, которая по основным параметрам не может тягаться с Redmi 12R, а в официальной рознице редакция CNews обнаружила классический Redmi 12 4/128 ГБ за 13 тыс. руб. с в несколько раз более медленным процессором.

Xiaomi хочет всех запутать

Основные отличия между перечисленными модификациями смартфонов Redmi касаются именно центрального процессора. Оригинальный Redmi 12 работает на MediaTek Helio G88 (июнь 2021 г., 12 нм, два ядра Cortex A75 2 ГГц и шесть ядер А55 1,8 ГГц, 270 тыс. баллов в AnTuTu 10, 1350 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6).

Более дешевый Redmi 12C поставляется с экраном HD+ вместо Full HD+ у трех других аппаратов и CPU MediaTek Helio G85. Дата выхода процессора – апрель 2020 г., техпроцесс 12 нм, восемь ядер (два А75, шесть А55, частота от 1,8 до 2 ГГц, 267,4 тыс. баллов в AnTuTu, 1300 баллов в GeekBench.

Redmi 13R снаряжен процессором MediaTek Dimensity 6100 Plus. Этот чип вышел в июле 2023 г. и выдает 414 тыс. баллов в AnTuTu и около 1940 баллов в GeekBench за счет техпроцесса 6 нм, пары ядер А76 на 2,2 ГГц и шести А55 на 2 ГГц.

Наконец, в новом Redmi 12R установлен Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 образца июня 2023 г. 4 нанометра, два ядра А78 на 2,2 ГГц и шесть А55 на 2 ГГц. Результат в AnTuTu – 426 тыс. баллов, в GeekBench – 2140 баллов.

На что способен новый Redmi

Отдав 999 юаней за Redmi 12R, покупатель получит смартфон весом 199 граммов с экраном Full HD+ (2460х1080 пикселей) на 6,79 дюйма и весьма тонкими рамками, в котором есть круглое отверстие под фронтальную камеру. У Redmi 13R рамки заметно толще, а вырез имеет старую U-образную форму. Экран получил частоту обновления 90 Гц.

Redmi 12R оснащен оперативной памятью LPDDR4X и довольно быстрым накопителем UFS2.2 и встроенным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Есть поддержка ускоренной 18-ваттной зарядки, но Xiaomi пожадничала и положила в коробку лишь медленный 10-ваттный блок питания.

Фото: Xiaomi Написано Redmi, а дизайн в стиле Poco , еще одного дочернего бренда Xiaomi

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В стоимость смартфона входят селфи-камера на 5 МП, основная камера на 50 и 2 МП (датчик глубины), модуль NFC для бесконтактной оплаты, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и поддержка сотовых сетей пятого поколения. Все это управляется прошивкой MIUI 14 поверх Android 13 – свою новую операционку Hyper OS Xiaomi на этот аппарат установить не успела.

Дополнительно в Redmi 12R есть вход под проводные наушники.