На AliExpress стартовала продажа нового смартфона C85 от Poco

1 сентября 2025 г. стартовала продажа новинки от Poco, которая стала доступна в магазинах дистрибьюторов на платформе. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Poco C85 оснащен аккумулятором на 6000 мАч, которого хватит на полтора-два дня работы, и поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Устройство получило сертификат защиты от воды и пыли IP64, что делает его устойчивым к брызгам и повседневным воздействиям. Аппарат работает на системе HyperOS и процессоре MediaTek Helio G81-Ultra.

Модель предлагает 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц для плавной анимации и отзывчивого управления. Фотографии делает двойная основная камера 50 МП с ИИ-обработкой. Для безопасности предусмотрены боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу.

Среди ключевых особенностей — поддержка двух SIM-карт, NFC для бесконтактных платежей, разъем 3,5 мм для наушников и все необходимые беспроводные интерфейсы: 4G, Wi-Fi и Bluetooth.

Доступен в цветах: черный, зеленый и фиолетовый.

Цена с учетом всех скидок начинается от 7772 руб. за модель 6+128 ГБ и от 9282 руб. за 8+256 ГБ.