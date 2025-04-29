В России вышел фантастически дешевый смартфон Xiaomi с экраном как у топового iPhone. Опрос

Xiaomi под брендом Poco выпустила смартфон С71 по цене 6000 руб. Для сравнения, самый дешевый iPhone 16 стоит 66 тыс. руб. В других странах С71 стоит еще меньше. По диагонали и частоте обновления экрана С71 не уступает iPhone 16 Pro Max.

Бюджет не пострадает

Компания Xiaomi привезла в Россию новый смартфон С71, который будет продавать под своим дочерним брендом Poco, сообщили CNews представители российского дистрибьютора diHouse. Мобильник относится к классу сверхбюджетных смартфонов – на российском рынке в минимальной комплектации с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM он стоит всего 6000 руб.

Для сравнения, в США базовый Apple iPhone 16 с такими же объемами памяти стоит $800 или около 66 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2025 г., то есть в 11 раз больше.

Отметим также, что за рубежом С71 стоит еще дешевле – В Казахстане, к примеру, за него просят 33 тыс. тенге или около 5300 руб. в минимальной комплектации. Россиянам смартфон доступен в еще одной комплектации, с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM, по цене 8000 руб.

Корпус смартфона пластиковый, он имеет три расцветки – черную, голубую и золотистую.

Пришлось пойти на компромиссы

Ожидать от Poco C71 за 6000 руб. суперсовременного железа не стоит. Например, процессор в нем трехлетней давности – вышедший в январе 2022 г. Unisoc T7250. Этот чип производится по техпроцессу 12 нм ЦП: имеет в своем распоряжении два ядра Cortex A75 на 1,8 ГГц и шесть ядер А55 на 1,6 ГГц наряду с графикой Mali-G57. Результат в AnTuTu 10 – более 266 тыс. баллов.

Быстрого флеш-накопителя стандарта UFS в смартфоне тоже нет – вместо него установлена флеш-память eMMC 5.1. Оперативная память стандартная для всех современных бюджетников по цене до 20 тыс. руб. – LPDDR4X.

Смартфон позволяет виртуально увеличивать объем оперативной памяти вдвое – до 6 ГБ в младшей версии и до 8 ГБ в старшей за счет встроенного накопителя. Последний можно дополнить картой microSD.

Ключевая особенность

Вторая главная «фишка» нового смартфона Poco C71, сразу после цены – это его экран, в данном случае IPS с большой диагональю 6,88 дюйма. Он имеет адаптивную частоту обновления до 120 Гц и типовую яркость 450 нит. По диагонали и частоте обновления экран в С71 не отличается от дисплея в iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi Экран большой, как и его рамки

Плотность пикселей в данном случае составляет 250 ppi, что при диагонали 6,88 дюйма означает разрешение 1640х720 пикселей или HD+. В экране заявлены технологии защиты зрения TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free и Circadian Friendly. Степень контрастности: 1500:1, поддерживаемая глубина цвета: 8 бит, 70-процентный охват цветового пространства NTSC.

Две камеры под видом трех

В экране Poco C71 есть небольшой вырез U-образной формы. В нем расположилась фронтальная селфи-камера с разрешением 8 МП и диафрагмой f/2.0. Поддерживается запись в видео в максимальном разрешении Full HD на 30 кадрах в секунду.

На тыльной панели корпуса размещена основная камера смартфона – 32 МП, четыре линзы в объективе, f/2.0, и такие же параметры записи видео, как фронтального модуля.

Назначение второй камеры в составе тыльного модуля Xiaomi не раскрывает.

Что еще есть в смартфоне

Poco C71 укомплектован аккумулятором немного увеличенной емкости – 5200 мАч вместо привычных многим 5000 мАч. Зарядка осуществляется по USB-C, но максимальная поддерживаемая мощность блока питания – лишь 15 Вт.

В кнопку питания смартфона встроен сканер отпечатков пальцев. Имеются два SIM-слота и отдельный лоток под карту microSD, вход под проводные наушники и модуль Bluetooth 5.2 для беспроводных.

Смартфон поддерживает сети четвертого поколения и может подключаться к Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц. В комплекте с ним поставляются защитный чехол и зарядное устройство, но при этом полноценной ОС Android у него нет.

Вместо нее на Poco C71 установлена упрощенная ее версия – Android 15 Go Edition. Go-версия Android устанавливается только на самые бюджетные устройства, не подходящие по спецификациям для полноценной Android. Однако С71 по всем критериям подходит – с июля 2020 г. Android требует минимум 3 ГБ оперативной и с апреля 2025 г. не меньше 32 ГБ встроенной памяти.



