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Смартфон Poco C61 поступил в продажу в «Ситилинке»

«Ситилинк» запускает продажи смартфона Poco C61. Poco C61 – смартфон, доступный в черном, белом и зеленом цветах. Корпус имеет толщину 8,3 мм. Задняя панель выполнена из стекла и кожи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Poco C61 оснащен 6,71-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления до 90 Гц. Регулируемая частота обновления также способствует повышению эффективности работы аккумулятора. Технология DC Dimming снижает воздействие синего света и минимизирует мерцание, обеспечивая комфорт при длительном использовании.

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Ситилинк
Смартфон Poco C61 поступил в продажу в «Ситилинке»

Poco C61 оснащен 8-мегапиксельной двойной камерой. Функция «Пленочная камера» предлагает ряд художественных фильтров для творческой обработки. В то же время режим HDR интеллектуально регулирует яркость, обеспечивая четкость и детализацию снимков даже в сложных условиях освещения. А 5 МП фронтальная камера со встроенным бьюти-фильтром и кольцом мягкого света обеспечивает селфи независимо от освещения.

Poco C61 Работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G36. Смартфон представлен в двух версиях: 3 ГБ+64 ГБ и 4 ГБ+128 ГБ. Объем оперативной памяти может достигать 8 ГБ с 4 ГБ расширенной. Устройство поддерживает возможность расширения хранилища до 1 ТБ с помощью карт microSD.

Poco C61 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч (тип.) в сочетании с 10-ваттной зарядкой, обеспечивая до 29 часов работы в режиме разговора или до 17 часов воспроизведения видео на одном заряде. В смартфоне установлено стекло Corning Gorilla Glass 3 на поверхности дисплея. Poco C61 предлагает разблокировку по лицу и боковой датчик отпечатков пальцев. Для любителей проводного звука предусмотрен 3,5-мм разъем для наушников.

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка?
Цифровизация

Стоимость смартфона Poco С61 на старте продаж в версии 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 5990 руб.

Стоимость смартфона Poco С61 на старте продаж в версии 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составит 7990 руб.

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