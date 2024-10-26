На Ozon начались продажи нового Poco C75

26 октября 2024 г. в продажу поступила новая модель технологического бренда Poco — смартфон Poco C75. На Ozon обе версии устройства доступны по специальной цене при покупке с «Ozon картой». Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Poco C75 — новинка в линейке смартфонов Poco . Он оснащен 6,88-дюймовым дисплеем, восьмиядерным процессором, двойной камерой с основным модулем на 50 МП и искусственным интеллектом, аккумулятором емкостью 5160 мАч и поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. В версии Poco C75 8/256 ГБ также возможно расширение оперативной памяти до 16 ГБ. Модель доступна в трех цветах: черном, зеленом и золотом.

Poco C75 6/128 ГБ обойдется покупателям маркетплейса с «Ozon картой» в 11 145 руб. (без карты — 11 490 руб.), Poco C75 8/256 — в 13 085 руб. (без «Ozon карты» — 13 490 руб.). Заказать новинку можно в любом регионе присутствия Ozon. В Москве и Санкт-Петербурге смартфон будет также доступен в сервисе Ozon fresh с быстрой доставкой от 30 минут.