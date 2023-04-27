Телефонозамещение провалено. Россияне не хотят покупать отечественные смартфоны – они медленные и устаревшие

Россияне не хотят покупать отечественные смартфоны. Их продажи сократились вдвое, китайские аналоги вытесняют их со страшной силой. Причина – российские бренды представлены только в ультрабюджетном сегменте, а такие смартфоны не в состоянии обеспечить приемлемую производительность. Россияне переключились на более дорогие устройства, но таких у российских вендоров нет.

Россияне не полюбили российское

Продажи российских смартфонов по итогам I квартала 2023 г. обвалились на 53% год к году, пишут «Ведомости». Несмотря на уход многих крупных производителей из страны, в особенности Apple и Samsung, россияне не пожелали поддержать отечественного производителя и продолжили голосовать рублем за иностранные решения.

Так, за первые три месяца 2022 г. в России было реализовано 99,3 тыс. смартфонов российских вендоров. Годом позже объем продаж составил лишь 46,9 тыс.

В России существует несколько отечественных брендов смартфонов, наиболее известные из которых – BQ и Inoi. За первым стоит отечественная компания ООО «Новая линия», а Inoi на фоне санкций в октябре 2022 г. внезапно превратилась из российской компании в эстонскую и скрыла все связи с Россией. Также существуют бренды Black Fox, Vertex и несколько других.

Фото: FreePik Россияне как пользовались iPhone до санкций, так и продолжают пользоваться, и отечественные Android-бюджетники их не интересуют

Редакция CNews направила запрос в BQ и ожидает ответа.

Исчезающая доля рынка

Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что российские смартфоны и раньше не пользовались широким спросом у граждан России, имевших свободный доступ к продукции американских, корейских и китайских производителей. В начале 2022 г. они занимали лишь 1,4% рынка, а по итогам I квартала 2023 г. их суммарная доля и вовсе просела до 0,6%.

Одной из причин происходящего собеседники издания называют ограниченный модельный ряд российских производителей. По их словам, они предлагают, в основном, устройства начального уровня, тогда как россиян давно интересуют смартфоны более дорогих сегментов. С точки зрения пользовательского опыта бюджетные смартфоны проигрывают более дорогим и по качеству материалов, и по производительности, к тому же они часто работают на Android Go – сильно упрощенной версии ОС Android для смартфонов со старым и медленным «железом».

Что говорят ритейлеры

О том, что российские производители сосредоточились на выпуске, в основном, очень недорогих устройств, говорят и в «М.Видео-Эльдорадо». «Российские бренды представлены в основном в ультрабюджетном сегменте. По нашим оценкам, в I квартале 2023 г. в целом на рынке из базового ценового сегмента до 5000 руб. спрос перераспределился в сторону смартфонов от 5000 до 20 тыс. руб., доля которых за год в денежном выражении увеличилась с 25 до 35%», – сообщили CNews представители ритейлера. Они добавили также, что продажи флагманских моделей свыше 50 тыс. руб. по итогам отчетного периода оставались стабильными – эти устройства заняли около 40% объема рынка. «Сопоставимые результаты продемонстрировали также девайсы от 30 до 50 тыс. руб., при этом снизилась доля устройств стоимостью 20-30 тыс. руб.», – добавили в ритейлере.

Российские бренды смартфонов не представлены даже в среднем классе

В Ozon подтвердили CNews, что спрос на российские смартфоны в I квартале 2023 г. скатился в пропасть. За отчетный период, по словам представителей маркетплейса, на Ozon было куплено на 47% меньше российских смартфонов, чем в период с 1 января по 31 марта 2022 г. Самыми популярными на Ozon российскими брендами смартфонов оказались упомянутые BQ и Inoi. «Доля брендов разных стран-производителей смартфонов на российском рынке постоянно меняется – кто-то наращивает свое присутствие, другие, напротив, сокращают. Этот тренд связан с изменениями в потребительском спросе и появлением новых продуктов. Он прослеживается и в покупках россиян на маркетплейсе Ozon», – добавили представители Ozon.

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В Wildberries тоже подмечают снижающийся интерес россиян к отечественным смартфонам. «Видим и интерес покупателей к гаджетам от российских брендов (например, BQ, Inoi, Digma и др.), однако чаще всего пользователи сейчас выбирают смартфоны от азиатских брендов, например – Xiaomi, Realme, Infinix, Oppo и Poco благодаря более широкому ассортименту такой продукции. Продукция же от российских марок наиболее востребована в сегменте кнопочных телефонов. Их часто приобретают для представителей пожилого возраста и детей, поскольку они просты в управлении и настройках», – рассказали CNews представители Wildberries.

Китай все портит

Российским брендам было бы значительно проще при отсутствии в бюджетном и среднебюджетном сегментах конкуренции, навязанной им китайскими производителями. Еще в августе 2022 г. суммарная доля Xiaomi на российском рынке смартфонов составила 42% – эта компания благодаря дочерним брендам Poco и Redmi присутствует во всех его сегментах, в том числе и ультрабюджетных. Например, на 27 апреля 2023 г. россиянам был доступен смартфон Poco C40 за 7000 руб. в комплектации с 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной.

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Отсутствие у российских производителей более современных моделей затрудняет им путь к вершине отечественного мобильного рынка. Пока они делают смартфоны начального уровня, россияне переходят на гаджеты китайских марок с более продвинутыми характеристиками.

«Отечественные марки сейчас борются за возможность сделать лучшее ценовое предложение в бюджетном и ультрабюджетном сегментах. Это очень трудно и невыгодно, а маржинальность бизнеса стремится к нулю, – сообщил «Ведомостям» аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. – Для улучшения спроса возможны два варианта: выход в средний ценовой сегмент с одновременным улучшением характеристик и качества товаров или закрытие рынка России для иностранных игроков».