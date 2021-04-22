В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект

Пользователи топового смартфона Xiaomi Mi 11 стали массово жаловаться на выход аппаратов из строя из-за перегрева. В сервисных центрах указывают на проблему с выгоранием элементов на системной плате, но Xiaomi пока не спешит реагировать на эти жалобы – ее гендиректор игнорирует прямые запросы к нему пользователей.

Горячий флагман Xiaomi

Владельцы смартфона Xiaomi Mi 11, флагмана 2021 модельного года, столкнулись с проблемой выхода из строя системной платы. Как пишет портал ITHome, дефект проявляется массово – это не единичные случаи.

Пользователи китайской соцсети Weibo пишут, что их Mi 11 просто перестают работать, а работники сервисных центров, которым они относят их, все как один заявляют о сгорании элементов на материнской плате. Владельцы также пишут, что поломке мобильника предшествовал беспричинный сильный его нагрев в верхней части, где и расположена основная плата Mi 11.

Как много экземпляров нового флагмана Xiaomi содержит в себе скрытый дефект, который может повлечь за собой перегрев и полную поломку всего аппарата, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Между тем, Mi 11 – это очень популярный смартфон – его продажи исчисляются миллионами, и первый миллион копий, пишет портал GizmoChina, Xiaomi продала спустя всего 21 день с момента релиза, состоявшегося в Китае 1 января 2021 г. Первые 350 тыс. смартфонов были раскуплены и того быстрее – ровно за пять минут. На день начала продаж его цена в КНР составляла от $750 (56,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 апреля 2021 г.).

Глава Xiaomi не реагирует

Пользователи Weibo не ограничились простой публикацией постов о проблемах с их Mi 11. В дополнение к ним они решили обратиться напрямую к генеральному директору Xiaomi Лею Цзюню (Lei Jun), имеющему личный аккаунт в этой социальной сети.

Mi 11 продается успешно, но может фатально перегреться

Пользователи спросили у главы Xiaomi, планирует ли компания решать проблему с перегревом ее нового флагмана, но тот на 22 апреля 2021 г. на эти вопросы никак не реагировал.

Между тем, первые «звоночки» о потенциально массовом дефекте в Mi 11 появились почти сразу после его появления в магазинах. Первые владельцы жаловались на проблемы с автономностью, но были среди них и те, которые указывали на ощутимый нагрев устройства даже в простых задачах. У некоторых Mi 11 не выдерживал и 10 минут в видеоиграх и очень сильно раскалялся.

У ряда пользователей, пожелавших проверить возможности Mi 11 в синтетических тестах, тоже возникли вопросы и к автономности, и к способности смартфона сопротивляться нагреву. Так, при прохождении теста в бенчмарке AnTuTu, пишет портал NotebookCheck, мобильник почти стал теплее на 12 градусов Цельсия против 4-5 градусов у других флагманов 2021 модельного года. Батарея при этом потеряла 4% всего за несколько минут.

Россиянам нечего беспокоиться

Проблема перегрева смартфона Mi 11 никак не затронула российских потребителей, предпочитающих приобретать гаджеты Xiaomi в официальной российской рознице заказу их из Китая. За неполные четыре месяца мобильник так и не добрался до российских сетей – Xiaomi продает только предыдущее десятое поколение и уделяет большее внимание продвижению бюджетных аппаратов линейки Redmi – на российском сайте компании представлено 12 Redmi и всего три смартфона основного бренда.

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Также в ассортименте Xiaomi есть смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra – улучшенные по многим параметрам модификации обычного Mi 11. Xiaomi показала их в Китае в конце марта 2021 г., но за месяц своего существования отзывов об их проблемах с перегревом в Сети не появилось.

Характеристики Mi 11

Xiaomi Mi 11 стал первым в мире смартфоном, построенном на топовом 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888 – компания Qualcomm анонсировала его в декабре 2020 г. На этом же чипе базируются и многие другие смартфоны, в том числе и игровые. Snapdragon 888 можно встретить, к примеру, в Legion Phone Duel 2, в котором отводом тепла занимается активная система охлаждения с двумя вентиляторами.

В составе процессора есть шесть ядер Kryo 680, поделенных на три кластера – одно ядро работает на частоте 2,84 ГГц, три – на 2,42 ГГц, четыре – на 1,8 ГГц. В наличии видеокарта Adreno 660 и модем 5G.

Mi 11 поставляется с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 или 256 ГБ, модулями Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 802.11ax, тройной основной фотокамерой (108 Мп f/1,8 + 13 Мп f/2,4 + 5 Мп f/2,4) и батареей емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой по USB-C. Спереди пользователя ждет экран на 6,81 дюйма с матрицей AMOLED, разрешением 3200х1440 точек и встроенными сканером отпечатков пальцев и фотокамерой на 20 Мп с диафрагмой f/2,2. Смартфон весит 196 граммов при габаритах 164х75х9 мм и поставляется с прошивкой MIUI 12 поверх OC Android 11.

Современные смартфоны Xiaomi могут взрываться

Пока владельцы моноблока Mi 11 рискуют столкнуться с выходом мобильника из строя из-за перегрева, пользователи Poco X3, новинки Xiaomi образца сентября 2020 г. рискуют получить травмы от взрыва. Как пишет портал GizChina, в апреле 2021 г. житель Индии, купивший Poco X3 и пользовавшийся им около трех месяцев, поставил его на зарядку. Через некоторое время он услышал хлопок и почувствовал запах гари – аккумулятор смартфона взорвался, попутно оплавив заднюю панель корпуса и раздавив дисплей.

Poco X3, уничтоженный взрывом собственного аккумулятора

Пользователь опубликовал снимки поврежденного гаджета в Twitter, и представители Poco заявили, что инициировали расследование. По их мнению, батарея получила повреждения, что и вызвало ее возгорание, но владелец Poco X3 отрицает факт любого внешнего воздействия на АКБ.