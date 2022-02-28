Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM

Lenovo разработала ноутбук ThinkPad X13s, ставший первым в мире, получившим ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3. Переход на него позволил отказаться от вентилятора в составе системы охлаждения и сделать лэптоп полностью бесшумным. Новинка Lenovo работает на полноценной Windows 11 и может подключаться к сотовым сетям пятого поколения за счет встроенного модема.

Эпоха ARM-ноутбуков наступает

Компания Lenovo начала постепенный переход с х86-процессоров на их прямых ARM-конкурентов в своих топовых ноутбуках. Как сообщили CNews ее представители, она разработала компактный лэптоп ThinkPad X13s на базе чипа Snapdragon 8cx Gen3 компании Qualcomm.

ThinkPad X13s стал первым ноутбуком на базе этой аппаратной платформы. Существует большая вероятность, что примеру Lenovo последуют и другие производители, поскольку компания имеет значительное влияние на рынок. По итогам IV квартала 2021 г. она стала крупнейшим поставщиком настольных и мобильных компьютеров в мире. Свой ПК-бизнес она в 2004 г. выкупила у компании IBM.

К плюсам перехода на процессор с архитектурой ARM в случае ThinkPad X13s можно отнести нулевой уровень шума во время работы. В ноутбуке нет активной системы охлаждения, что одновременно положительно сказалось и на уменьшении толщины его корпуса. Отказ от решений Intel в пользу ARM весной 2022 г. также позволил компании Apple существенно уменьшить толщину своего моноблока iMac.

На свою новинку Lenovo установила полноценную Windows 11

Премьера ThinkPad X13s состоялась в рамках ежегодной международной выставки электроники Mobile World Congress 2022 (MWC). Lenovo раскрыла основные характеристики ноутбука, но не поделилась информацией о сроках его появления на мировом и российском рынках и его рекомендуемой стоимости. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к представителям Lenovo и ожидает ответа.

Почему так важен выбор процессора

ThinkPad X13s раньше всех «примерил» Snapdragon 8cx Gen3, а сам процессор, тем временем, является первым в мире процессором для Windows-ноутбуков, выполненных по 5-нанометровым нормам. Для сравнения, AMD предлагает пока лишь 7-нанометровые решения, а Intel – и вовсе 10-нанометровые.

По названию видно, что Snapdragon 8cx Gen3, премьера которого состоялась в декабре 2021 г. – это уже третье поколения процессора 8cx. Первое поколение вышло в 2018 г. На тот момент Qualcomm еще делилась основными подробностями о своих «ноутбучных» процессорах, а второе появилось в сентябре 2020 г.

Кремниевое «сердце» ThinkPad X13s

В сравнении со вторым поколением новый Snapdragon 8cx Gen3 получил на 60% более производительную видеоподсистему, а его основной вычислительный модуль стал на 85% быстрее. Использование 5-нанометровых норм позволило снизить энергопотребление, что в ряде случаев позволяет пользоваться ноутбуком в течение почти целого дня без единой подзарядки.

Процессор адаптирован под ОС Windows 11 и несет в себе модуль Wi-Fi 6E, бесполезный в России. Также в него встроена поддержка сотовых сетей пятого поколения (5G), которые на территории России почти не встречаются.

Характеристики ноутбука

Новый ThinkPad X13s вышел компактным по современным меркам ноутбуком. Его размеры, по информации портала NotebookCheck, составили всего 299х206х13 мм при весе 1,06 кг.

Этого удалось достичь за счет использования экрана на 13,3 дюйма по диагонали с тонкими рамками по периметру. Он имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает разрешение WUXGA или 1920х1200 точек. Это немного больше, чем Full HD (1920x1080 точек).

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Над дисплеем есть 5-мегапиксельная веб-камера для конференций, дополненная тремя микрофонами. Также в ноутбук интегрирована ИК-камера на 5 МП для распознавания лиц.

Ноутбук получил увеличенных размеров тачпад

В составе ноутбука есть оперативная память LPDDR4X-4266, но не в виде отдельного модуля. Микросхемы памяти распаяны прямо на системной плате лэптопа и имеют максимальную суммарную емкость 32 ГБ. Дисковая подсистема представлена скоростным SSD-накопителем объемом до 1 ТБ.

В распоряжении ноутбука имеются два порта USB-C 3.2 Gen 2, миниджек для гарнитуры и лоток под SIM-карту формата Nano. Набор беспроводных модулей включает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6E.

К дополнительным характеристикам, ThinkPad X13s, как пишет NotebookCheck, относятся сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и модуль безопасности TPM 2.0. Клавиатура располагает встроенной подсветкой.

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На ThinkPad X13s по умолчанию установлена ОС Windows 11 Pro. Как сообщал CNews, в скором будущем она перестанет работать с локальными учетными записями пользователей и будет требовать создания аккаунта на сайте Microsoft.

По заверениям разработчиков, крышка дисплея и задняя поверхность корпуса на 90% изготовлены из магниевого сплава, полученного из вторичного сырья. Печатная плата и корпус аккумулятора на 97% состоят из PCC-пластика, подлежащего переработке, а упаковка и уплотнительные материалы – из переработанного картона.

До полного отказа от процессоров Intel и AMD еще далеко

Lenovo, судя по всему, пока не готова отказаться от х86-процессоров и полностью перейти на ARM. Об этом свидетельствуют другие ее новинки, показанные на MWC 2022.

Intel Большинство новых лэптопов Lenovo по-прежнему работают на чипах AMD

Например, ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 5 работает на флагманском CPU Intel Core i9 12 поколения, известного как Alder Lake. То же касается и мобильных рабочих станций ThinkPad P14s Gen 3 и ThinkPad P16s Gen 1, в которых тоже используются чипы Alder Lake. Их премьера состоялась в конце октября 2021 г.