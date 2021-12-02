Создан первый в мире 5-нанометровый процессор для Windows-ноутбуков. Intel и AMD нечем ответить

Qualcomm создала процессор Snapdragon 8cx Gen 3 с топологией 5 нм для ноутбуков на Windows, не имеющий аналогов в мире. У AMD самые современные чипы – 7 нм, у Intel – 10 нм. Новинка Qualcomm обеспечит Windows-ноутбуки штатной поддержкой сотовых сетей 5G и беспроводных сетей Wi-Fi 6E. Первые модели лэптопов поступят в продажу в начале 2022 г.

Суперсовременный процессор для ноутбуков

Компания Qualcomm анонсировала 5-нанометровую аппаратную платформу Snapdragon 8cx Gen 3 на базе архитектуры ARM. Она будет использоваться в ноутбуках под управлением ОС Microsoft Windows.

Snapdragon 8cx Gen 3 – это первый и пока единственный в своем роде мобильный CPU для ноутбуков ввиду того, что он производится по 5-нанометровым нормам. Это не самый современный техпроцесс, так как у самой Qualcomm, а также у MediaTek уже имеются 4-нанометровые чипы. Первые два поколения Snapdragon 8cx эксплуатировали 7-нанометровую топологию.

Тем не менее, именно в компьютерный сегмент 5-нанометровые нормы пришли впервые. Эта ниша давно поделена между Intel и AMD, и первая предлагает пока лишь максимум 10-нанометовые CPU. AMD обладает рядом 7-нанометровых чипов и готовится к переходу на 5 нм в 2022 г. Обе эти компании отдают предпочтение классической х86-архитектуре.

Windows-ноутбуки получили свой 5-нанометровый CPU лишь спустя год после Apple MacBook

Премьера ноутбуков на базе Snapdragon 8cx Gen 3 запланирована на первую половину 2022 г. У Apple первые ноутбуки MacBook на 5-нанометровом CPU вышли еще осенью 2020 г.

Основные подробности о процессоре

Qualcomm раскрыла почти все спецификации своей новинки, умолчав, тем не менее, о нескольких ключевых моментах. В частности, нет никаких данных о видеоподсистеме Snapdragon 8cx Gen 3, и пока неясно, насколько она сопоставима с интегрированными решениями в современных процессорах AMD и Intel. Зато известно, что графика в Snapdragon 8cx Gen 3 на 60% быстрее в сравнении с предшественником в лице Snapdragon 8cx Gen 2.

Главные конкурентные преимущества платформы

Тактовая частота ядер, как и их наименование, тоже осталась «за кадром» во время презентации. Их в процессоре восемь, они 64-битные, и если сравнивать их с таким же числом ядер в составе прошлогоднего Gen 2, то они быстрее на впечатляющие 85%. Обновленный блок нейронных вычислений, выдает в три раза более высокую производительность – 29 TOPS.

Дополнительные детали

Qualcomm намерена выпускать как минимум три модификации процессора с различиями в типе встроенного в него модема. Это может быть Х55, Х62 или более современный Х65.

Поддержка 5G-сетей реализована в каждом из них. Это позволит производителям ноутбуков обеспечить пользователей доступом в интернет даже там, где нет Wi-Fi, без необходимости покупать внешний USB-модем.

Сетевые возможности процессора

Использование Snapdragon 8cx Gen 3 в ноутбуке обеспечит возможность подключения к беспроводным сетям вплоть до Wi-Fi 6Е на частотах 2,4, 5 и 6. В России такой стандарт на начало декабря 2021 г. не поддерживался.

В процессоре есть модуль Bluetooth, ресиверы спутниковых навигационных систем Beidou, Galileo, ГЛОНАС и GPS, а также поддержка веб-камер с разрешением до 24 МП.

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции Безопасность

Процессор может устанавливаться в ноутбуки с разрешением экрана вплоть до Ultra HD (4K) и позволяет выводить изображение сразу на два внешних дисплея одновременно, притом в столь же высоком разрешении. Имеется поддержка скоростной флеш-памяти UFS 3.1 и полноценных SSD-накопителей с NVMe.

А вот поддержки современной оперативной памяти LPDDR5 или еще более новой LPDDR5X в CPU Qualcomm, при всей его новизне и уникальности, почему-то не оказалось. Пока производители смартфонов постепенно переходят на новые форматы, выпускающие лэптопы компании будут вынуждены устанавливать в свои модели на базе Snapdragon 8cx Gen 3 только лишь LPDDR4x, но зато вплоть до LPDDR4x-4266.

Два процессора вместо одного

Процессор Snapdragon 8cx Gen 3 станет основой топовых ARM-ноутбуков на базе Windows. Для бюджетных моделей Qualcomm приготовила CPU попроще – Snapdragon 7c+ Gen 3.

Новинка производится по 6-нанометровым нормам против 8 нм у предыдущего Snapdragon 7c+ Gen 2. В сравнении с ним производительность основных ядер выросла на 60%, а видеоподсистемы – на 70%. Блок нейронных вычислений выдает производительность 6,5 TOPS вместо 5 TOPS у Snapdragon 7c+ Gen 2.

Младшая новинка Qualcomm тоже заметно «подросла» на фоне предшественника

Бюджетный Snapdragon 7c+ Gen 3 дополнен 5G-модемом Х53 со скоростью загрузки до 3,7 Гбит/с против 10 Гбит/с у Х65 в составе Snapdragon 8cx Gen 3. Процессор, как и старшая модель, тоже поддерживает Wi-FI 6E. Ноутбуки на его основе выйдут в первом полугодии 2022 г.

Откуда у Qualcomm три поколения CPU для ноутбуков

Первое поколение процессора Snapdragon 8cx для ноутбуков на базе Windows вышло в 2018 г. На тот момент Qualcomm еще делилась основными подробностями о своих «ноутбучных» процессорах. Внутри 8сх располагались ядра Kryo 495 и видеокарта Adreno 680.

В сентябре 2020 г. состоялась премьера Snapdragon 8cx Gen 2. Qualcomm засекретила модель встроенного графического решения, а ядра оставила прежними – Kryo 495, хотя и перестала указывать их тактовую частоту.

Оба процессора 7-нанометровые и 64-битные. Ноутбуки на них выпускают многие крупные бренды, среди которых Samsung, в августе 2019 г. показавшая Galaxy Book S на базе первого 8сх. В январе 2021 г. свое видение лэптопа с 8сх Gen 2 внутри продемонстрировала Lenovo.