У новых смартфонов ОЗУ будет больше, чем у игровых ПК. И оно будет сверхбыстрым

Samsung создала оперативную память LPDDR5X для мобильных устройств, в том числе для смартфонов. Она в 1,3 раза быстрее современных модулей LPDDR5 и потребляет на 20% меньше энергии. Объем таких модулей может достигать 64 ГБ. Производство стартует в конце 2021 г., и есть шанс увидеть новую память в грядущих флагманах Samsung Galaxy S22.

Новая память Samsung

Компания Samsung разработала первые в мире модули памяти новейшего стандарта Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) для мобильных устройств. По основным параметрам он превосходит запущенные в производство в начале 2020 г. модули LPDDR5, которые пока не успели прочно закрепиться в планшетах и смартфонах. Samsung подключилась к их выпуску в конце февраля 2020 г.

Особенности нового стандарта позволяют выпускать модули оперативной памяти емкостью до 64 ГБ. Это означает, что в скором будущем объем ОЗУ в смартфонах и планшетах может превысить объем RAM в большинстве современных компьютеров и ноутбуков.

Для сравнения, если не брать в расчет модели смартфонов, в которых объем ОЗУ наращивается за счет постоянной памяти, то в настоящее время рекордная емкость оперативной памяти в мобильниках составляет 18 ГБ. Таким объемом могут похвастаться, в основном, игровые смартфоны, в том числе Asus ROG Phone 5.

Крошечные чипы Samsung могут вывести суммарную производительность смартфонов на совершенно новый уровень

Samsung заявила, что новые модули LPDDR5X ориентированы на использование в первую очередь в устройствах с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Соответствующий модуль все чаще встречается в составе смартфонов, в том числе и из среднего ценового сегмента, а также в планшетах.

Также память LPDDR5X пригодна для работы в системах искусственного интеллекта и серверах. Samsung видит ее применение в целом списке устройств, включая автомобильные медиасистемы.

Возможности новой памяти

Samsung показала 16-гигабитные чипы памяти, которые будут выпускаться по 14-нанометровым нормам. За счет использования этого техпроцесса новые модули демонстрируют 20-процентное снижение потребляемой энергии, что означает увеличение времени автономной работы смартфонов и планшетных компьютеров.

Пропускная способность LPDDR5X тоже значительно выросла на фоне LPDDR5 и достигла 8,5 Гбит/с. Предыдущий стандарт обеспечивает скорость передачи данных на уровне 5,5 Гбит/с, а отдельные экземпляры способны разгоняться до 6,4 Гбит/с. В итоге, новые модули LPDDR5X быстрее LPDDR5 приблизительно в 1,3 раза.

Ждать осталось совсем недолго

Samsung планирует начать производство модулей LPDDR5X ближе к концу 2021 г., то есть в ближайшие полтора месяца. Тем не менее, пока неясно, когда именно новая память появится в конечных продуктах.

Например, производители смартфонов стали активно использовать LPDDR5 лишь в 2021 г., и то лишь во флагманских моделях, например, в Samsung Galaxy S21 Ultra. Более бюджетные устройства, в том числе и производства Samsung, довольствуются LPDDR4X.

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Также в настоящее время не существует настолько «тяжелых» или неоптимизированных мобильных приложений, которым потребуется более быстрая оперативная память объемом 64 ГБ, В то же время не исключена вероятность, что переход на LPDDR5X в мобильных устройствах начнется с внедрения модулей меньшего объема.

В числе первых устройств, которые могут «переехать» на новый стандарт ОЗУ, могут стать смартфоны линейки Galaxy S22. Samsung собирается выпустить свои новые флагманы в начале 2022 г., но их характеристики пока не раскрывает.

Как все будет реализовано

Samsung, вероятно, не упустит возможность интегрировать память LPDDR5X в новый модуль uMCP, предназначенный для смартфонов. Это своего рода двойная память – в одном чипе совмещены и оперативная память, и накопитель на базе флеш-памяти.

Эту разработку, как сообщал CNews, Samsung анонсировала в июне 2021 г. на тот момент компания сумела совместить в uMCP память LPDDR5 и скоростной накопитель UFS 3.1.

Данное детище Samsung вполне можно считать революцией в «смартфоностроении»

По заявлению Samsung, модули uMCP прошли испытания на совместимость с устройствами нескольких производителей гаджетов мирового уровня. Они будут использоваться не только во флагманских, но и в более доступных смартфонах.

Новая микросхема Samsung имеет два основных преимущества. Помимо способности вмещать два типа памяти, она еще и характеризуется очень компактными размерами – всего 11,5х13 мм. Это высвобождает немало места на плате смартфона под другие модули.

Объем памяти в модуле uMCP в версии с LPDDR5 может варьироваться в диапазоне 6-12 ГБ для RAM и 128-512 ГБ для флеш-накопителя.