Создана «двойная память», которая превращает дешевые смартфоны во флагманы

Память «Два в одном» для смартфонов

Южнокорейская Samsung Electronics приступила к массовому производству модулей памяти uMCP для смартфонов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Мультичиповый пакет «два в одном» включает оперативную память DRAM с пониженным энергопотреблением и быстрый флеш-накопитель новейших стандартов LPDDR5 и UFS 3.1 NAND соответственно в единой упаковке. По заявлению производителя, новинка способна обеспечить производительность флагманского уровня в том числе и в сравнительно недорогих устройствах – модули ориентированы на применения в смартфонах не только высшего, но и среднего ценовых сегментов.

В Samsung отмечают, что высокая скорость работы, энергоэффективность и емкость компонентов нового uMCP позволит большему количеству потребителей воспользоваться возможностями, которые ранее были доступны только владельцам дорогих флагманских моделей смартфонов. Это приложения с поддержкой функций дополненной реальности (AR, Augmented Reality), мобильные игры с современной графикой, а также расширенные возможности по работе с фотографиями.

Samsung запустила в серию модули uMCP для смартфонов: быстрая оперативная и флеш-памяти в единой компактной упаковке

По заявлению Samsung, модули uMCP прошли испытания на совместимость с устройствами нескольких производителей гаджетов мирового уровня. Первые смартфоны на базе новых uMCP должны появиться на рынке в июне 2021 г., утверждают в компании.

Технические характеристики

По данным компании, производительность оперативной памяти LPDDR5 в новом устройстве выросла почти на 50% по сравнению с предыдущим поколением LPDDR4X – с 17 ГБ/с до 25 ГБ/с, а скорость флеш-памяти NAND увеличилась вдвое – с 1,5 ГБ/с до 3 ГБ/с относительно накопителей стандарта UFS 2.2.

Одним из важных преимуществ новинки в Samsung называют ее компактные размеры: 11,5 x 13 мм. Такие габариты позволяют производителям смартфонов размещать в корпусе устройства больше полезных модулей. Объем памяти в модуле uMCP может варьироваться в диапазоне 6-12 ГБ для DRAM и 128-512 ГБ для NAND, в зависимости от потребностей производителя.

Samsung против Micron

Оперативная память стандарта LPDDR5 (Low-Power DDR), ориентированная на сегмент мобильных устройств – смартфонов, планшетов и ноутбуков, появилась на рынке достаточно давно и, в частности, применяется во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10, выпущенных еще в феврале 2020 г. Однако она по-прежнему остается наиболее передовым решением в отрасли.

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Samsung стала первой компанией в мире, запустившей массовое производство 12-гигабитной мобильной DRAM-памяти LPDDR5 в июне 2019 г. Первые чипы имели объем 6 Гбит. Первые 12-гигабитные модули были выпущены в сентябре 2019 г. Они обеспечивали скорость передачи данных 5500 Мбит/c при на 30% меньшем уровне потребления энергии по сравнению с предшественником (LPDDR4X).

В конце февраля 2020 г. Samsung запустила в серию 16-гигабайтные модули памяти на базе ранее представленных 12-гигабитных чипов с пропускной способностью 5500 Мбит/с. Микросхемы LPDDR5-памяти Samsung выпускаются на относительно новой производственной линии южнокорейской корпорации, которая расположена в Пхентхэке и была запущена в августе 2020 г. Производство ведется в соответствии с техпроцессом 10 нм (1z) третьего поколения в крайнем ультрафиолетовом диапазоне (EUV, Extreme Ultraviolet).

Американская Micron, как и Samsung, выпускает продукты на основе LPDDR и UFS. Компания рассчитывала до конца II квартала 2020 г. начать поставки собственного мультичипового пакета uMCP5, нацеленного на использование в смартфонах среднего и флагманского уровня.

Поставки модулей LPDDR5 объемом 6, 8 и 12 ГБ и пропускной способностью 5,5 Гбит/с и 6,4 Гбит/с компания начала в феврале 2020 г.