Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов

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Samsung полностью готов к массовому производству новых чипов оперативной памяти LPDDR5 емкостью 16 ГБ для флагманских смартфонов. Это самые вместительные микросхемы – другие компании выпускают чипы, объем которых не превышает 12 ГБ.

Конвейер запущен

Компания Samsung начала массовое производство новых модулей памяти LPDDR5 объемом 16 ГБ. Это первые чипы данного класса с такой емкостью, и выпускаются они с прицелом на использование в смартфонах флагманского и премиального классов.

Новые микросхемы памяти производятся по 10-нанометровому техпроцессу. Их отличительная черта – вертикальное расположение 12 кристаллов, восемь их которых имеют объем 12 Гбит, а оставшиеся четыре – 8 Гбит.

Основные спецификации

Модули LPDDR (Low-power DDR) отличаются от DDR в первую очередь пониженным энергопотреблением. Каждая 16-гигабайтная микросхема памяти Samsung характеризуется пропускной способностью 5500 Мбит/с на каждом контакте шины данных. На фоне памяти предыдущего поколения, LPDDR4X, которая выдает 4266 Мбит/с, она приблизительно в 1,3 раза быстрее. В 12-гигабитной планке модуль LPDDR5, по утверждению Samsung, способен передать 44 ГБ данных за 1 секунду.

Аналогов у новых модулей памяти Samsung пока нет

Также изменилась и энергоэффективность чипов – как сообщила Samsung, в сравнении 8 ГБ LPDDR4X новая память 16 ГБ LPDDR5, помимо двукратного прироста объема, демонстрирует еще и 20-процентное снижение потребления энергии.

Во втором полугодии 2020 г. Samsung планирует запустить Пхентхэке (Южная Корея) массовое производство 16-гигабитных кристаллов LPDDR5 с использованием третьего поколения 10-нанометровой топологии. Чипы памяти на их основе могут потерять в емкости в сравнении с новыми 16-гигабайтными, но обойдут их по скорости работы за счет пропускной способности 6400 Гбит/с на каждом контакте шины данных.

Дважды первая в мире

Samsung стала первой компанией в мире, запустившей массовое производство 12-гигабитной мобильной DRAM-памяти LPDDR5. Конвейер, как сообщал CNews, заработал в июне 2019 г., и первые чипы имели объем 6 ГБ. Первые 12-гигабайтные модули были выпущены в сентябре 2019 г.

На первенство в освоении стандарта претендует и другой крупный производитель памяти – американская компания Micron. В первых числах февраля 2020 г. она начала поставки своим клиентам модулей LPDDR5 объемом 6, 8 и 12 ГБ с пропускной способностью 5,5 Гбит/с и 6,4 Гбит/с.

Как и Samsung, Micron строит определенные планы по развитию производства новых микросхем на 2020 г. В частности, до конца II квартала 2020 г. она собирается начать поставки мультичипового пакета uMCP5, который состоит из оперативной памяти LPDDR5 и флеш-памяти UFS, для использования в смартфонах среднего и флагманского уровня. Применение такого решения, по оценке компании, должно благотворно повлиять на производительность гаджетов и время их работы на одном заряде.

Популярность памяти

Память LPDDR5, оптимизированная для эффективной работы различных функций смартфонов с применением 5G-сетей и искусственного интеллекта, на момент публикации материала не могла похвастаться широким распространением. В настоящее время существует лишь несколько моделей смартфонов, в которых она используется.

Самыми первыми аппаратами Samsung, заполучившими LPDDR5, стали флагманские моноблоки из новой серии Galaxy S20. Их дебют состоялся 11 февраля 2020 г. Следом за ними Samsung установила новую память в раскладушку с гибким дисплеем Galaxy Z Flip.

LPDDR5 используется и в ряде новейших китайских флагманов. Так, первыми среди них оказались смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro производства Xiaomi – компания выпустила их 13 февраля 2020 г. 24 февраля 2020 г. «коллекцию» смартфонов с LPDDR5-пополнил еще один китайский флагман, на этот раз от компании Oppo. Она выпустила модель X50 5G под дочерним брендом Realme.

Realme X50 5G оказался в числе первых смартфонов с памятью LPDDR5

Однако самым первым смартфоном в мире, укомплектованным новым чипом памяти, оказался китайский ZTE Axon 10s Pro. CNews сообщал, что его премьера прошла 7 февраля 2020 г., в день, когда Micron начала выпуск своих чипов LPDDR5.

В этом аппарате, как и в новинках Realme, Xiaomi и Samsung, объем оперативной памяти не превышает 12 ГБ. О своих планах по установке новейших 16-гигабайтных модулей в свои смартфоны на момент публикации материала не заявлял ни один производитель.