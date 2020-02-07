Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе»

ZTE стала первой компанией, анонсировавшей смартфон с оперативной памятью LPDDR5 и процессором Qualcomm Snapdragon 865. Им стал Axon 10s Pro, и ZTE обогнала даже Xiaomi с Samsung. Премьера смартфона состоялась в интернете, а офлайн-дебют запланирован на последние числа февраля 2020 г.

Первый среди флагманов

Компания ZTE разработала новейший флагманский смартфон Axon 10s Pro, не имеющий аналогов в мире. Он стал первым, получившим оперативную память новейшего стандарта LPDDR5 и самый современный мобильный чип Snapdragon 865, обогнав Xiaomi Mi 10, в котором тоже заявлено наличие этих компонентов.

В отличие от Mi 10, на момент публикации материала не анонсированного, Axon 10s Pro располагает детальным описанием на официальной странице ZTE. Дату его релиза компания не раскрывает, как и рекомендуемую стоимость, но она будет присутствовать на выставке Mobile World Congress 2020, которая состоится в конце февраля 2020 г., где продемонстрирует все новые смартфоны линеек Axon и Blade. Axon 10s Pro будет доступен в черном, белом и охровом оттенках корпуса.

Axon 10s Pro может получить матовый корпус

География распространения Axon 10s Pro, вероятно, не станет включать весь земной шар. ZTE находится в черном списке американских властей – в 2018 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал закон, запрещающий американским госорганам использовать компоненты Huawei и ZTE в своих сетях. Генпрокурор США Уильям Барр (William Barr) в ноябре 2019 г. в своем письме в Федеральную комиссию по связи (FCC) он назвал ZTE (вместе с Huawei) угрозой для нацбезопасности США. Барр также поддержал предложение по запрету американским операторам мобильной связи пользоваться средствами из государственного фонда для закупки оборудования или услуг этих компаний.

Главные отличия от конкурентов

ZTE оснастит Axon 10s Pro скоростной оперативной памятью LPDDR5 объемом 12 ГБ, но пока неизвестно, кто выступит производителем модулей. В начале февраля 2020 г. их производство запустила компания Micron, предложив покупателям модификации объемом 6, 8 и 12 ГБ с пропускной способностью до 6,4 Гбит/с. По сравнению с LPDDR4X новая память быстрее на 50% и на 20% экономичнее.

За счет новых модулей памяти и процессора новый флагман ZTE может оказаться производительнее основных конкурентов

В новом китайском флагмане также есть встроенная высокоскоростная память UFS 3.0 – это внутренний накопитель емкостью 256 ГБ. Поддержка карт microSD в смартфоне не предусмотрена. Также существует базовая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Процессор аппарата – вышедший в декабре 2019 г. топовый Qualcomm Snapdragon 865. По состоянию на 7 февраля 2020 г. в мире, помимо Axon 10s Pro, не существует ни одного вышедшего или анонсированного смартфона с таким чипом – дебют Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20 на его основе состоится через несколько дней. Смартфон будет поддерживать сотовые сети 5G.

Фотокамеры и дисплей

Перечисленные спецификации – единственное, что выделяет Axon 10s Pro на фоне конкурентов, с остальными ZTE не стала экспериментировать. Как итог, смартфон получил обычный AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц (в дешевом Xiaomi Poco X2 за 14 тыс. руб. используется экран 120 Гц), закругленными боковыми гранями и вырезом под фотокамеру в верхней части. Рамки по периметру есть, они минимальны и имеют одинаковую толщину. Дисплей поддерживает разрешение Full HD+ и занимает 92% лицевой панели при диагонали 6,47 дюйма и соотношении сторон 19,5:9. Фронтальная камера основана на сенсоре 20 МП и располагает и диафрагмой f/2.

ZTE предпочла классическую схему расположения фронтальной камеры более современным решениям

Состав основной камеры включает три модуля, главный из которых – 48 МП с обычной оптикой и диафрагмой f/1,7. Второй сенсор – 20 Мп с широкоугольным объективом (125 градусов, f/2,2), а последний представитель трио – это 8-мегапиксельный телефото с диафрагмой f/2,4.

Современная прошивка и большой аккумулятор

Axon 10s Pro поставляется с фирменной оболочкой MiFavor 10, установленной поверх современной ОС Android 10 – Google выпустила ее летом 2019 г. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+.

АКБ заряжается по USB-C, использование которого исключило из состава данного смартфона отдельный разъем под наушники. Axon 10s Pro укомплектован модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, и вся его электроника умещается в корпусе размерами 159х73х8 миллиметров. Сканер отпечатков пальцев производитель встроил в дисплей.