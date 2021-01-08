Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах

Lenovo анонсировала ноутбуки IdeaPad 5G и IdeadPad 4G LTE с ARM-процессорами Qualcomm, работающие под классической ОС Windows 10. Лэптопы характеризуются улучшенной автономностью и способностью подключаться к сотовым сетям, а их премьера состоялась спустя несколько недель с момента появления Apple MacBook на ARM-чипе М1.

ARM-ноутбуки Lenovo

Компания Lenovo провела показ новых компактных ноутбуков IdeaPad 5G и IdeadPad 4G LTE, в которых нет процессоров Intel или AMD, но есть полноценная ОС Windows 10. Обе новинки китайского вендора основаны на ARM-процессоре Qualcomm, но если в модели IdeaPad 5G установлен чип Snapdragon 8cx Gen 2, то IdeadPad 4G LTE довольствуется процессором Snapdragon 8c. ОС Windows 10 получила поддержку ARM-платформ в 2018 г.

Основная премьера лэптопов состоится в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2021 (она пройдет с 11 по 14 января 2021 г.), и там же Lenovo раскроет их стоимость. География распространения ноутбуков будет иметь некоторые ограничения – в настоящее время, по данным портала Liliputing, Lenovo не планирует продавать их в Северной Америке.

В дополнение к полноценной настольной ОС и ARM-процессору в IdeaPad 5G и IdeadPad 4G можно выделить еще одну особенность – поддержку сотовых сетей. Первый ноутбук умеет подключаться к сетям четвертого (LTE, 4G) и пятого (5G) поколений, тогда как второй поддерживает только LTE.

X86-процессоров в ноутбуках нет, а привычная Windows 10 - есть

Свои ноутбуки Lenovo показала спустя менее двух месяцев с момента дебюта лэптопов MacBook Air и MacBook Pro 13 на собственном ARM-процессоре компании Apple – M1. В июне 2020 г. Apple отказалась от чипов Intel и предпочла свою аппаратную платформу сторонним разработкам.

Аппаратные возможности ноутбуков

IdeaPad 5G и IdeadPad 4G отличаются между собой в первую очередь именно процессорами типами поддерживаемых сотовых сетей. Основные же их параметры идентичны – это два мобильных ПК с IPS-экранами на 14 дюймов при разрешении Full HD или 1920х1080 точек, которые могут раскрываться на 180 градусов. Размеры обоих составляют 323х208х15 мм при весе 1,18 кг, и у них у каждого есть по 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и SSD-накопитель PCI-E на 256 или 512 ГБ.

Лоток под SIM-карту спрятан в боковом торце корпуса

Комплектация каждого из ноутбуков включает два 2-ваттных динамика, два порта USB-C 3.2 Gen 1, один полноразмерный USB 3.2 Gen 1, вход под наушники, слот под SIM-карту, ИК-камеру с разрешением HD для авторизации по лицу через Windows Hello, два микрофона, а также полноразмерную клавиатуру без цифрового блока (numpad) и батарею на 51 Втч. По заверениям Lenovo, заряда АКБ хватит вплоть до 20 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.

В обоих ноутбуках имеется по модулю Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4, 5 и 60 ГГц, а также модуль Bluetooth, но в IdeaPad 5G это Bluetooth 5.1, а в младшем IdeadPad 4G – 5.0, и за эту разницу в ответе установленные в них процессоры.

180 градусов - максимальный угол раскрытия новых ARM-лэптопов Lenovo

Чип Snapdragon 8cx Gen 2, использующийся в IdeaPad 5G – это второе поколение процессора 8cx, появившегося в 2018 г. Новая платформа вышла в сентябре 2020 г., но Qualcomm до сих пор не уточнила ряд ее параметров и отличий от предшественника, в том числе и модель видеоподсистемы – на ее сайте указано просто Adreno, без индекса, тогда как в обычном 8cx установлена Adreno 680, а ядра в нем – те же Kryo 495.

Snapdragon 8cx Gen 2 – это 64-битный 7-нанометовый процессор с восемью ядрами Kryo 495, тактовую частоту которых Qualcomm не раскрывает. Snapdragon 8c производится по тому же 7-нанометровому техпроцессу и имеет в своем составе то же количество ядер, вот только сами ядра немного другие – Kryo 490 на частоте до 2,45 ГГц. Встроенная в процессор видеоподсистема – это Adreno 675.

ARM-трансформер Lenovo и продукция конкурентов

За год до премьеры IdeaPad 5G и IdeadPad 4G, на выставке CES 2020, Lenovo продемонстрировала ноутбук Yoga 5G, экран которого, в отличие от новинок, раскрывается не на 180, а на все 360 градусов. В основе данного лэптопа лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8cx первого поколения, у него есть поддержка сетей пятого поколения, а в качестве программного обеспечения в нем используется десктопная Windows 10.

Lenovo Yoga 5G можно превращать в планшет на Windows

Прошлогоднее творение Lenovo выделяется отсутствием активной системы охлаждения и способностью работать до 24 часов на одном заряде. Экран Yoga 5G поддерживает разрешение Full HD при диагонали 14 дюймов и пиковой яркости 400 нит, к тому же, он сенсорный, что дает возможность использовать Yoga 5G в режимах ноутбука и планшета. Весит этот трансформер 1,3 кг, и на момент анонса его цена составляла $1500 (111,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 января 2021 г.) для рынка США.

Ноутбуки на ARM-процессорах есть в ассортименте и других компаний. Например, компания Samsung, почти прекратившая выпуск мобильных ПК, в августе 2020 г. анонсировала ARM-лэптоп Galaxy Book S премиум-класса. По заверениям компании, от аккумулятора емкостью 42 Вт/ч лэптоп работает до 23 часов в режиме воспроизведения видео.

Samsung Galaxy Book S

Galaxy Book S основан на первой ревизии процессора Qualcomm Snapdragon 8cx. Он также выделяется небольшой массой (в районе 980 граммов) и тонким корпусом – не более 12 миллиметров в самой широкой части. На ноутбук установлена ОС Microsoft Windows 10.